Lotfabadi: "Quiero demostrar lo que puede lograr una niña iraní"

Zahra Lotfabadi disfruta de su nueva vida en España. Aterrizó hace solo dos semanas en Zaragoza procedente de Mazandarán, una provincia de Irán caracterizada por su abundante naturaleza y por tener el lago más grande del mundo, el mar Caspio, que cuenta con una superficie de 371.000 km.

¿Cómo llega una jugadora iraní de fútbol sala hasta Zaragoza?

He soñado con jugar en España desde que tenía 20 años. He entrenado muy duro todos los días para llegar hasta aquí, porque estaba convencida de que lo conseguiría. Tuve una entrevista en Irán y tenía claro que quería jugar aquí. Zaragoza es un sitio muy bueno y, por fin, he cumplido mi sueño. Estoy aquí para ayudar a un gran equipo como es el Sala Zaragoza.

¿Cómo es su día a día?

La primera semana fue muy difícil porque todo es muy diferente a la cultura iraní. Las compañeras del equipo me han ayudado a sentirme acompañada y ahora la situación es mejor. Vivo con tres jugadoras en el mismo piso y las tardes las dedico a estudiar español. También salgo a pasear para conocer la ciudad, sobre todo por el famoso río Ebro, que es conocido en todo el mundo.

No habla castellano y muy poquito en inglés, ¿cómo se comunica con el resto del equipo?

De momento solo puedo tener conversaciones cortas, porque nos comunicamos a través de una aplicación de traducción en el teléfono móvil. Toda la gente me ha recibido muy bien, siempre me sonríen y me hablan despacio para que pueda entender lo que me dicen.

Esta habrá sido la mayor dificultad en sus primeros días en Zaragoza.

Sin duda, lo que más me está costando es comunicarme y hablar en español. Eso hace que hable menos de lo que me gustaría, porque me encanta conversar con mis compañeras. Ahora igual piensan que soy una chica muy callada, pero soy todo lo contrario.

¿Les cuenta qué es lo que más le gusta de la ciudad?

¡Claro!Me encanta la zona de la ribera del Ebro y, por supuesto, la plaza del Pilar. Me gusta mucho esta zona. La basílica es una de las construcciones más maravillosas que he visto nunca.

Usted nació en Mazandaran (Irán), a más de 5.000 kilómetros de Zaragoza.

Vivía en la parte más al norte de Irán. Mazandaran es una provincia muy hermosa y llena de naturaleza. Tengo un hermano y una hermana, yo soy la hija mayor de la familia.

¿Cómo recuerda su infancia en Irán?

De niña, mis padres nos enseñaron a jugar, luchar, triunfar, y seguir luchando. En nuestra mente, si no conseguimos nuestros objetivos y no hacemos feliz a nuestra madre, no nos detenemos hasta conseguirlo. Queremos que nuestra familia se sienta orgullosa de nosotros.

¿Qué es lo que más echa de menos de su casa?

Extraño mucho a mi familia y mis amigos, pero también echo de menos no poder hablar persa en la calle. Ya tengo ganas de volver a comer comida persa y eso que solo llevo unos días fuera...

Es internacional con la selección absoluta de Irán.

Tenemos muchas chicas jóvenes con talento, pero debido a los problemas que hay no se visibiliza el deporte. Yo estoy aquí para mostrar al mundo lo que puede llegar a conseguir una niña iraní en una pista de fútbol sala. Me gustaría que se me recordara como una persona que abrió el camino para muchas otras chicas de mi país.

Después del triunfo de la última jornada, el Sala Zaragoza disputa este fin de semana la última final por la salvación.

Sí, solo nos queda un paso más para mantenernos en Primera División. Ha sido una temporada con múltiples lesiones. Estamos todas convencidas de que vamos a ganar y conseguir el objetivo.