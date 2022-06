Tebas: "La gestión 'impoluta' de Rubiales es grabar a ministros"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó este domingo al presidente de la Real Federación Española (RFEF) Luis Rubiales y declaró con ironía que la gestión "impoluta" del máximo mandatario del citado organismo es "grabar a ministros y a secretarios de Estado".

Tebas clausuró en Lezama la cuarta temporada de LaLiga Genuine, formada por futbolistas con algún grado de discapacidad. Entre el sábado y el domingo, 42 equipos participaron en la fase final de la competición disputada en las instalaciones del Athletic. Después, el presidente de LaLiga atendió a los medios de comunicación.

Cuestionado por los audios que publicó Ok Diario en los que Tebas, durante una reunión aseguró que el objetivo era "cargarse" al presidente de la RFEF, emplazó al medio digital y al propio Rubiales a hacer pública toda la conversación.

"Me grabaron. Ilegal no es, alguien de la reunión, como fue el caso, Miguel García Caba, vicesecretario general de la Federación Española de Fútbol, me grabó estando en la reunión. No es ilegal. A lo mejor es ilegal sacarlo en los medios de comunicación. Pero yo no tengo ninguna preocupación. Que saquen toda la cinta. Es muy interesante escuchar las dos horas de conversación. Lo vamos a pasar bien", declaró.

"He requerido al vicepresidente Miguel García Caba, al presidente de federación Luis Rubiales y al periódico OkDiario a que pongan la cinta integra. Es para entender. Primero, el tono coloquial, porque García Caba fue empleado de LaLiga muchos años. Y luego, las cosas muy importantes que hablamos".

Entre ellas, destacó que se tocaron temas que Luis Rubiales, a su juicio, no ha aclarado: "Esto de grabar a ministros, secretarios de estado... Otras cuestiones como la Supercopa, el caso Fuenlabrada, el espionaje al presidente del sindicato que se quería cargar... muchas cosas que sería interesante oírlas", dijo en referencia a otros audios que publicó El Confidencial en los que el protagonista es Rubiales.

"Muchas veces me han dicho que tenga cuidado, pero voy libre a los sitios. El lenguaje coloquial que utilicé para Luis Rubiales y Alejandro Blanco, la gente ya lo conocía. Tampoco con Alejandro Blanco creo que solo dije una palabra. Pero no me preocupa. Alejandro Blanco no está en mis problemas. Me preocupa el presidente de la Federación y su gestión 'impoluta'. Su gestión 'impoluta' es grabar a ministros, secretarios de estado, mandar a un tío a grabarte a ti... pues vamos bien con la gestión impoluta", indicó.

Tebas también habló sobre las elecciones presidenciales del Athletic a las que concurren tres candidatos: Ricardo Barkala, Iñaki Arechabaleta y Jon Uriarte. Preguntado por si alguno de ellos se ha dirigido a LaLiga para interesarse por el funcionamiento de su institución, reconoció que alguno sí lo ha hecho aunque no desveló quién.

"De estos procesos se suelen poner en contacto todos. Alguno ha preguntado ya. Estoy seguro de que en este periodo de tiempo preguntarán. Pero cuando alguien tiene que dar el paso de intentar acceder a la presidencia de un club tan importante como el Athletic, siempre tienen información de lo que hace LaLiga. A lo mejor alguna duda que puedan tener, sobre todo en el control económico, siempre resulta complicado de entender para alguien que no conoce. Pero los tres que he visto son gente preparada y con mucho nivel".

Asimismo, se refirió a la decisión del Athletic de acudir a los tribunales, junto al Real Madrid y el Barcelona, para defender su negativa de no acogerse a la propuesta de LaLiga de apostar por el fondo de financiación CVC Capital Partners. Tebas afirmó "respetar" la acción del club vasco.

"Es una decisión voluntaria de cada club. Y si no le ha gustado y acude a los tribunales con otros dos clubes, hay que respetar. Las personas y los ciudadanos, en vez de darse trompadas o puñetazos, tienen que ir a los tribunales a defender sus derechos. Nada más", comentó.

Respecto a la situación actual del Valencia, que tiene una nueva figura al frente tras la decisión de Peter Lim de sacrificar a Anil Murthy y apostar por Sean Bai, Tebas manifestó que cree que era una decisión "más que necesaria" porque la situación personal y de su entorno no era "el más adecuado" para estar al frente del club "ché".

·Eso ha conllevado un cambio. El Valencia y Peter Lim han pensado que es un punto de inflexión. Vamos a ver si va bien, Peter Lim ha tenido varios puntos de inflexión buenos y malos. Los proyectos en el fútbol son muy complicados. Si me preguntan cuál es el proyecto de Peter Lim o el de cualquier otro, es el que da temporada, si aciertas o no, de la estabilidad incluso emocional de los jugadores", señaló.

"El Valencia, ojalá que termine el estadio, que es esencial para el futuro del club. La pena es que se politizan las cosas. Los proyectos deportivos son muy complicados, porque siempre fracasan tres que bajan. Pero luego los que no se meten en Europa, otros tres, también fracasan", agregó.

Por último, habló sobre LaLiga Genuine y dio las gracias al Athletic por una organización "perfecta" en unas instalaciones "espectaculares" para cerrar la cuarta temporada de la competición.

"Lo más increíble son los valores de la Liga Genuine. El amor de verdad, el compartir antes que competir, esos valores que no solo tendríamos que tener los que estamos alrededor del fútbol, también la sociedad española. El objetivo es seguir para que estos valores continúen. Siempre que vengo a LaLiga Genuine, procuro reforzarme de estos valores que transmiten estos chicos y sus familiares", culminó.