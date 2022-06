Nadal: "No sé lo que me reserva el futuro, pero voy a luchar por volver el máximo de años posible"

El español Rafael Nadal, que este domingo levantó su decimocuarto Roland Garros, aseguró que luchará por volver muchos años al Grand Slam de tierra batida.

"No sé lo que me reserva el futuro, pero voy a luchar por volver el máximo de años posible", dijo el español desde la pista central de París, con la Copa de los Mosqueteros en las manos, su vigésimo segundo Grand Slam, el segundo que gana esta temporada.

Nadal, que había dejado entrever que esta podía ser su última participación en Roland Garros, aseguró que es "increíble estar aquí con 36 años y ganar el torneo más importante" de su carrera.

El español agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su familia: "Sin vosotros, me habría retirado del deporte desde hace tiempo".

"Es difícil describir lo que siento", agregó Nadal.

Su rival en la final, el noruego Casper Ruud, confesó que ahora sabe "lo que es jugar contra Nadal en una final": "He tenido la ocasión de que jugar contra ti una final, no es fácil, hoy lo he comprobado, pero no soy la primera víctima, hubo otras antes".

"Lo más importante es felicitar a Rafa por su victoria catorce. Quiero dar las gracias a su equipo y a su familia que me han acogido (en la Academia) y que me ha enseñado mucho. Espero que sigas brillando todavía muchos años", agregó.