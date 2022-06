Zverev habla sobre Nadal tras su lesión de tobillo

El tenista alemán Alexander Zverev no pudo terminar este viernes el partido frente a Rafa Nadal en las semifinales del torneo de tenis de Roland Garros cuando el marcador marcador estaba 7-6 (10-8) y 6-6 a favor del español. Una terrible lesión de tobillo hizo que tuviera que salir en silla de ruedas de la pista ante la cara de circunstancias de Nadal, quien jugará su decimocuarta final del torneo francés.

Zverev le dedicó unas cariñosas palabras a Rafa Nadal en Instagram, tras explicar sus sensaciones con la lesión de tobillo. "Es increíble para Rafa su decimocuarta final. Espero que pueda culminar el camino y seguir haciendo más historia", dijo el tenista alemán.

Además, a pesar de que todavía no se conozca el alcance de la lesión, los pronósticos no son nada buenos. "La lesión parece bastante grave. No es un momento fácil para mí. Os lo haré saber en cuanto sepamos algo. Ha sido un momento muy difícil para mí en la pista hoy. Sinceramente estaba siendo un partido fantástico hasta lo que pasó lo que pasó", lamentó Zverev.

Nadal reconoció que, pese a la alegría que supone alcanzar una nueva final, no podía ocultar su tristeza por la retirada de su rival en esas condiciones. "Es duro verlo así, estoy triste por él, ha jugado un gran torneo, ha luchado por ganar un Grand Slam y no podrá conseguirlo por ahora. Lo lamento mucho", dijo. El español reconoció que el partido fue duro -"tres horas y ni siquiera se cerraron dos sets"- y reiteró su pena por la retirada del alemán: "Para mí es un sueño, pero acabar así es un poco triste. Es un momento difícil para mí ver así a Sasha".

El alemán, semifinalista la pasada edición, había plantado cara al español, que no demostró el mejor juego desde su llegada a la tierra batida de París. Zverev tuvo hasta cuatro opciones de apuntarse el primer parcial y en el segundo no dio muestras de ceder contra Nadal. El partido se disponía a afrontar un segundo juego de desempate cuando ocurrió la desgracia.