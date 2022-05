Jim: "Todo indica que este ha sido mi último partido"

Punto final. A la temporada y probablemente a la estancia de Juan Ignacio Martínez en el banquillo del Real Zaragoza. El propio entrenador lo explicó a la conclusión de la última cita liguera. "Todo indica que sí (ha sido el último partido)", respondió Jim a la pregunta acerca de su continuidad en el club aragonés. "El fútbol es así, pero tengo que decir que estoy muy orgulloso del equipo y de su trabajo", continuó. "El año pasado venía a aspirar a subir a Primera División. Yo soy muy exigente y ambicioso. En el trabajo me entrego y no puede ser de otra manera, porque queríamos haber estado hasta el final peleando por esa parte bonita que es el ‘play off’ de ascenso a Primera División. El Real Zaragoza no puede conformarse con estar en media tabla de la clasificación. Somos ambiciosos y por eso vine aquí. Pido disculpas a la afición porque quisiera haber dado esa alegría", reiteró en un lamento final que no quiso extender más pese a las preguntas de los medios. "Todo lo que diga se va a malinterpretar", zanjó el técnico del conjunto aragonés.

Juan Ignacio Martínez también reconoció los errores cometidos durante el itinerario liguero. "El lapsus gravísimo fue el día del Alcorcón, eso no puede ocurrir. Son cosas que los jugadores tampoco quieren que pase, pero pasó. Han transcurrido una serie de jornadas y, como se merece un equipo profesional, hemos terminado compitiendo y jugando al fútbol", argumentó, para después exponer razones incluso económicas. "Los ingresos (subordinados a la clasificación final de la temporada) benefician por posición al club. Agradezco a los futbolistas su trabajo y esfuerzo", repitió.

Además de su situación personal tras la disputa del último partido liguero, el responsable técnico del Real Zaragoza se había ceñido antes a las cuestiones relativas al encuentro desarrollado en Anoeta ante la Real Sociedad B. "Hay muchas lecturas del partido. Ellos son un equipo con mucho talento y profundidad ofensiva. En el aspecto defensivo han tenido muchas cosas que les han penalizado al ser chavales jóvenes, y eso se suele pagar", apuntó en relación al filial de la Real Sociedad. "Estoy contento por nuestro trabajo. El año pasado llevé cuatro o cinco días el luto del último encuentro y este año me vio contento. El aficionado tiene que estar feliz porque ha sido un partido de alto nivel táctico", concluyó Juan Ignacio Martínez.