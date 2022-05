Mireya Arnedillo bate el récord de Carmen Valero

La atleta aragonesa Mireya Arnedillo firmó el pasado miércoles un registro histórico, acabando con el récord más longevo del atletismo español. Arnedillo hizo historia en el ‘meeting’ celebrando en Huelva. La joven atleta aragonesa logró el récord sub-20 de 1.500 metros con un tiempo de 4:11.06. Arnedillo ha sido la primera en 48 años en batir los 4:11.61 de Carmen Valero (1974), también atleta aragonesa. Se trata del récord de España más antiguo, el de 1.500 femenino sub-20. Tras la carrera, reconocía para la Federación Española de Atletismo que es un honor batir ese récord: "Carmen Valero me decía que quería que yo batiese su récord y para mí es un placer".

Mireya Arnedillo estudia en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Zaragoza, donde comenzó sus inicios en este deporte en la Agrupación Deportiva Pirineos y después en el club Zenit Twinner. "Me he encontrado muy bien. Saliese lo que saliese, estaba satisfecha de la carrera. Cuando he visto la marca, ha sido increíble. Tengo el placer de conocer a Carmen, estuve en contacto con ella en la pandemia, y batir su récord para mí es maravilloso. Ella me decía que yo lo iba a batir", explicó al concluir la prueba. "Esto es sólo el comienzo. Estamos en mayo y hay que ir a por más", continuó.

"El atletismo me ha aportado mucha organización, lo que me ayuda con los estudios. Aprendes a exprimir el tiempo que tienes al máximo", señaló Arnedillo para ‘soycorredor.es’. No puede ser casual que, si tuviera que elegir una prueba, se decantara por el 1.500, cuyo récord de España tuvo Carmen Valero. "Es una prueba completa que, vista desde fuera, es muy bonita. Creo que además de ser una carrera rápida puedes disfrutar de cada vuelta", afirmó la joven atleta, que sueña con "vestir los colores de nuestro país y, por qué no, llegar a una final olímpica".

La aragonesa, que pertenece al club Playas de Castellón, es del año 2003. Ya había anunciado su progresión cuatro años atrás cuando consiguió otro récord de otro siglo, el de Esther Desviat de 600 metros, que tenía de 1996. Para aquilatar el registro logrado el pasado miércoles, cabe destacar que atletas de la jerarquía de Maite Zúñiga, Maite Martínez o la aragonesa Isabel Macías no alcanzaron esta marca a esta edad. Mireya Arnedillo confirma el momento de efervescencia que vive el atletismo aragonés, con jóvenes atletas que, tanto en la categoría femenina como masculina, anuncian un futuro muy prometedor, con marcas de repercusión nacional.