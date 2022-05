Los catalanes Manuel Jesús Jiménez e Ignacio Paz se llevan la victoria en el IV Tramo de Tierra Villa de Utrillas

Los catalanes Manuel Jesús Jiménez e Ignacio Paz se hicieron con el triunfo en el IV Tramo de Tierra Villa de Utrillas, disputado a lo largo de la jornada del sábado, a los mandos de un Citroën C3 N5, con el que marcaron el mejor crono en los cuatro tramos cronometrados, con los que se completó la cita organizada por la Escudería Santa Bárbara.

La prueba comenzó con novedades en la distancia total del tramo cronometrado, que tuvo que ser reducido en 1,6 kilómetros, debido a la humedad acumulada en la parte final del mismo por las lluvias caídas en las jornadas anteriores, que se presentaba impracticable, lo que dejó el recorrido total de cada pasada al trazado en casi 7 kilómetros.

Jiménez y Paz no encontraron rival en la segunda de las citas del Campeonato de Aragón de la especialidad de tierra, en la que el segundo puesto se lo adjudicaron Dani Sola y David Moreno a los mandos de un Can Am Maverick X3, con el que se imponían además en la clase 4, sumando 36 segundos más que los vencedores, marcando el segundo mejor crono en los tres primeros tramos cronometrados y siendo terceros en el último.

El tercer puesto del podio absoluto de la prueba se lo adjudicaron Rubén Fernández y Ricardo Ranero (Ford Fiesta N1), que además fueron los mejores entre los participantes en el Campeonato de Aragón, repitiendo la plaza final en los tres primeros recorridos cronometrados, superando en sólo 3 décimas de segundo a los cuartos clasificados, Joan Serrat y Xavier Tort (Can Am Maverick X3).

Por clases, las victorias en las clases 3 y 4 fueron por este orden para los dos primeros clasificados de la general, mientras que en la 2 el triunfo se lo adjudicaron los navarros David Oyarzun y Julen Maya (BMW E36). La clase 1 se resolvió con victoria para los vascos Íñigo Errasti e Inés Puyadena (Ford Focus), por sólo 8 segundos con respecto a los turolenses Fernando Martínez y Óscar Ponz (Citroën Saxo).

La prueba, en la que la lluvia apareció antes de iniciarse los recorridos cronometrados, contó con la participación de un total de 17 equipos, de los que cinco no pudieron completar los cuatro tramos contra el reloj, principalmente por averías mecánicas, produciéndose un solo abandono por accidente, el sufrido por los aragoneses Joshua y Álvaro Salas (Fiat Punto 4x4), que no tuvo consecuencias para los ocupantes del vehículo.

Tras la segunda cita turolense, Rubén Fernández se sitúa como nuevo líder entre los pilotos, con Fernando Martínez en la segunda plaza, mientras que entre los copilotos,

Xavier Tort se mantiene al frente de la provisional, pero con sólo 2 puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado, Ricardo Ranero.