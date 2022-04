Marc Márquez no se esconde y no le importa que le vean "como un buscavidas"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró la quinta plaza en la clasificación para el Gran Premio de España de MotoGP después de seguir el rebufo de varios rivales reconoce que no le importa que "ahora mismo me vean como un buscavidas. Me estoy buscando la vida".

"Tengo que saber sufrir, saber sacar petróleo de donde no lo hay y esto es lo que intento hacer, pero yo en años pasados, no le he cogido manía a ningún piloto por hacerme esto, y hubo unos cuantos. Lo he entendido desde 2013, cuando empecé a seguir a Pedrosa y Lorenzo", recuerda Marc Márquez quien insiste en que "luego, por suerte, otros pilotos me seguían a mí y ahora son otros los que marcan el paso, lo que pasa es que la moto de Repsol se ve mucho, por el naranja, pero hay muchos otros pilotos que lo hacen y es completamente normal. Hay que entender que son carreras, y mañana iremos uno detrás de otro y, si puedo adelantar, lo haré".

En cuanto a su clasificación como quinto, reconoció que "no es real del todo y la decimonovena espero que tampoco; del quinto al décimo creo que es nuestro sitio a día de hoy haciendo una buena carrera".

Márquez explicó que "si tienes la velocidad que están mostrando Quartararo o Bagnaia, tienes un punto más, como ellos; Aleix también está pilotando muy bien y la victoria de Argentina no fue fruto de un día, y hay otros dos pilotos que también están pilotando bien y constantes... Nosotros no estamos para nada preparados para luchar con ellos, pero hay que seguir puntuando y ver dónde podemos llegar en el futuro".

El campeón de Repsol Honda, sobre todos los problemas que se le han ido acumulando en las dos últimas temporadas, comentó sincero que "no todo es moto, he ganado con motos peores, y campeonatos con motos que estaban más lejos que las demás comparado con ahora, por lo que hay que trabajar y seguir evolucionando pues el año pasado ya me costó mucho en unos circuitos y en otros, no, y este año parece que la tendencia es la misma, pero hay que seguir esperando nuestro momento y ver si le podemos dar la vuelta".

Más información Márquez regresa con ganas de recuperar el tiempo perdido

En cuanto a sus posibilidades para la primera carrera española "no todo es factor moto; tiene pinta de que hará más calor y costará un poco, con lo que se irá más lento, pero no es todo moto, existe el factor pilotaje, que tampoco soy de los dos o tres más rápidos".

"Es un conjunto, moto, piloto, equipo y por eso intentaremos hacer un buen 'warm up' pues sabemos que las condiciones cambiarán por la tarde y salir quinto nos ayudará a que las primeras vueltas sean un poco más tranquilas y luego sobrevivir en las siguientes vueltas para hacer una carrera constante y sólida, sin exagerar", continúa Marc Márquez.