Sergio del Barrio y Pol Oriach, premiados en la Gala del Atletismo Español

Los atletas aragoneses Sergio del Barrio y Pol Oriach fueron reconocidos como los mejores del año 2021 en sus respectivas categorías durante la celebración el sábado de la Gala del Atletismo Español en Madrid. Oriach, del Nike Running, fue el mejor en la categoría sub 20 mientras que Del Barrio, del Alcampo-Scorpio 71 fue escogido mejor atleta masculino ‘Generación Atletismo’. Ana Peleteiro y Marc Tur fueron elegidos mejores atletas españoles del año 2021.

Oriach es el actual campeón de Europa sub 20 y fue cuarto en el Campeonato del Mundo, gestas que logró la pasada temporada cuando aún pertenecía al Hinaco Monzón. El zaragozano Sergio del Barrio ostenta la mejor marca española de todos los tiempos en la prueba de 600 y 1.000 metros en pista cubierta en categorías sub18 y sub 20. Del Barrio recibió el premio de manos de otra aragonesa, Ester Lahoz, miembro de la junta de gobierno de la Federación Española de Atletismo y vicepresidenta del Alcampo-Scorpio71. Abel Antón y Martín Fiz acompañaro a Pol Oriach en el escenario.

Del Barrio fue el primer campeón de España de Trail Running sub 18 de la historia o su victoria en la prueba de 2.000 metros obstáculos en el encuentro internacional de Francoville (Francia) de julio de 2021, batiendo un récord de España de 2.000 obstáculos sub 18 que ya había conseguido unos días antes en el Campeonato de España individual al aire libre, en el cual se había colgado también la medalla de oro. Pol Oriach ha logrado en lo que va de año el título de campeón de España sub 23 en Salamanca, además de ser segundo en el Nacional de cross sub 23 y quino en el Encuentro Internacional de Cataluña.

En esta misma cita se distinguió la carrera de montaña Canfranc-Canfranc como la más destacada del pasado año. En este 2022, volverá a recibir en el mes de septiembre a 1.650 corredores venidos de todo el mundo y ñadirá la Subida Vertical a su programa habitual compuesto por las pruebas Classic (16k), Long Distance (45k) y Ultra (70k). Aspira a albergar en 2023 el Mundial de Montaña y Trail Running.