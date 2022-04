Ereu, el excapitán del CV Teruel, no se retira

Thomas Ereu, el excapitán del CV Teruel, ha afirmado que no se retira. El receptor venezolano, de 42 años, ha manifestado que deja el Club Voleibol Teruel después de que la entidad no le haya renovado el contrato para la próxima temporada, pero subraya que quiere seguir jugando y manteniendo su vinculación con este deporte.

Ereu, afincado en Teruel junto con su familia, se ha mostrado decepcionado porque el Club Voleibol Teruel no le ha ofrecido una opción como entrenador u otro puesto acorde con sus circunstancias, tras siete años defendiendo la camiseta naranja.

NOTICIAS RELACIONADAS Máximo Torcello dirigirá al CV Teruel en la próxima temporada

“No me esperaba esto del club. Mi pensamiento fue irlo dejando poco a poco, en una etapa de transición, pero siempre con el Club Voleibol Teruel”, ha dicho. “Esperaba que, tras tantos años y con el vínculo que he creado con el club y con la ciudad, las cosas no acabaran así”, ha añadido.

El jugador ha explicado que ahora tiene que evaluar lo sucedido “y estudiar opciones”. Ha afirmado que, por el momento, no tiene ofertas, pero sí está recibiendo llamadas para conocer su situación. “Comienzo a moverme ya mismo”, ha destacado.

El presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, ha señalado que la edad de Ereu ha sido la causa por la que no se le ha renovado el contrato. “Con 42 años, el rol no puede ser el de jugador como principal atacante”. “No podemos hipotecar un puesto -ha agregado- porque alguien se empecine con él”.

Ranera ha señalado que Ereu no tiene titulación de entrenador, por lo que no han podido ofrecerle ese puesto. Otros cargos en el Club Voleibol Teruel, aparte de los jugadores y los técnicos preparadores, no están remunerados, ha aclarado el presidente de la entidad deportiva.