Una lesión pone el punto final anticipado a la temporada de Nuria Castán en el Freeride World Tour

La 'rider' española Nuria Castán ha tenido que poner fin prematuramente a la temporada de competiciones 2022 a causa de una rotura de ligamento en el tobillo que sufrió mientras entrenaba en Canadá hace unos días. Una lesión que se le ocasionó mientras preparaba su participación en la tercera parada del Freeride World Tour (FWT), en Kicking Horse, donde competía para clasificarse para las finales de este elitista circuito el que participan exclusivamente los mejores 'riders' del ranking mundial.

Finalmente, Nuria participó lesionada y seriamente mermada y, aunque logró a pesar de todo una meritoria cuarta plaza, se quedó a las puertas de conseguir la clasificación definitiva para la próxima temporada en el primer escalón competitivo de esta exigente disciplina del deporte blanco.

La integrante del equipo HEAD Snowboards ha puesto así punto y final a un año de competiciones muy brillante para ella, en el que ha logrado un oro en la primera parada del Freeride World Qualifier en la estación francesa de La Rosière y una plata en la primera competición del Freeride World Tour en Baqueira, en la que era la primera prueba de esta exigente modalidad celebrada en territorio español y a la que acudió invitada por la organización. Precisamente, su excelente desempeño en la competición aranesa le permitió conseguir una wildcard para participar todo el resto de la temporada en el FWT.

"Ha sido una temporada corta pero intensa, con altibajos, que me ha servido para coger experiencia y aprender. He tenido el mejor inicio de temporada de toda mi carrera y también el final más agridulce", comenta esta joven promesa del deporte blanco nacional recordando que empezó el año "con muy buenos resultados y la wildcard" pero que ha visto truncada su trayectoria por la rotura del ligamento que le impide seguir compitiendo en 2022. "Me duele decir que no voy a poder competir en las finales para intentar volver al FWT, pero tras valorarlo con diferentes expertos hemos decidido no forzar más el tobillo y recuperarme con tranquilidad para poder volver al cien por cien", señala Nuria.

La 'rider', que residió durante varios años en Benasque antes de fijar su residencia en Austria por motivos deportivos, ya está centrada en su recuperación y en planificar la próxima temporada, sin dejar de lado su trabajo como diseñadora gráfica ni los distintos proyectos en los que está involucrada. Y es que Nuria aparecerá en una película que se publicará en otoño en diversos festivales relacionados con los deportes nieve, además de llevar desde diciembre mostrando su día a día a través del programa Temps de Neu de TV3, el canal autonómico catalán, en capítulos que luego publica en su canal de YouTube y donde se pueden ver los entresijos del Freeride World Tour, sus entrenamientos y algunos consejos necesarios para practicar freeride. Así mismo, participa de forma activa en distintas ONGs como Good Karma Projects y Protect Our Winters, que se dedican a promover y concienciar sobre la necesidad de cuidar del planeta.