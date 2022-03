Maratón de Zaragoza 2022: cómo inscribirse, horario y recorrido

La fiesta del atletismo popular de Zaragoza se encuentra a la vuelta de la esquina y ya son muchos los corredores los que han marcado en rojo en el calendario el domingo 3 de abril. Las calles y enclaves más emblemáticos de la capital aragonesa se volverán a vestir de deporte, junto a una marea de atletas rebosantes de sacrifico e ilusión, en el Maratón de Zaragoza 2022. Una cita ineludible que será será Campeonato de España Absoluto y Master de la distancia. Una carrera de 42,195 kilómetros a la que se sumarán su hermana pequeña, la 10K.

Cómo inscribirse en el Maratón de Zaragoza 2022

Las inscripciones para el Mann Filter XV Maratón de Zaragoza Caixabanc se encuentran abiertas, y no se cerrarán hasta el próximo 29 de marzo a las 23.59. En la página web www.zaragozamaraton.com aquel que lo desee puede apuntarse a la prueba, se disponga o no de carnet de corredor plus o licencia federativa. El precio de inscripción es de 50 euros. (45+5 de licencia de día). Por su parte, y a través de la misma página web, también es posible inscribirse para correr la 10K. Esta última tiene un coste de 16 euros.

La recogida de dorsales se realizarán durante los días 1 y 2 de abril en el Palacio de Congresos (plaza Lucas Miret nº 1) en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

Horario y recorrido del Maratón de Zaragoza 2022

La prueba reina, el Maratón, arrancará el domingo 3 de abril a las 8.30 desde la plaza del Pilar. 20 minutos después, a las 8.50, se cortará la cinta para los participantes en la 10K.

En cuanto al recorrido, se mantiene la salida y meta en la Plaza del Pilar. Desde la organización tratan de diseñar un trayecto "menos duro y más rápido". El recorrido discurre por dos pasos por el Paseo de la Independencia, Plaza de España, Plaza de Aragón, Coso, Audiencia, Murallas Romanas y Mercado Central, así como la ruta por la ribera del Ebro, algunos de sus puentes más emblemáticos, y la visita a la Zona Expo 2008 o el Parque Grande José Antonio Labordeta. La Avenida de San José, hasta Miguel Servet, y la Avenida Cesáreo Alierta, hasta la rotonda de la Selección Española, serán otras de las vías por donde viajará la prueba.