Rins: "Después de ir a 355 por hora, todo parece lento en la vida cotidiana"

Moto GP ya está en marcha. Catar abrió la pasada semana un campeonato en el que Álex Rins aspira a todo. Suzuki le ha dado una potencia extra a la nueva GSX-RR y el piloto de raíces aragonesas se ve “entre los mejores”. Solo unos “problemas técnicos” le impidieron asaltar el podio en la primera carrera. Ahora viene Indonesia, donde espera confirmar el paso al frente dado por el equipo. “No hay un claro favorito”, adelanta Rins, metido de lleno en el Mundial. Tanto, que no está al corriente de los últimos movimientos sobre el futuro de su circuito, de Motorland.

¿Dónde se encuentra ahora mismo Álex Rins?

En mi casa, en Andorra. Disfrutando del fin de semana junto a mi familia, antes de partir hacia Indonesia. Cogemos el avión el lunes por la mañana.

¿Cómo son las semanas de transición entre carrera y carrera?

Se hacer cortas. Aprovechamos para entrenar y estar con nuestra gente, pero apenas te queda tiempo. La semana pasada volvimos de Catar y ahora espera otro largo viaje. Así es la temporada.

¿Qué sensación le dejó el GP de Catar?

Fue verdaderamente interesante para nosotros. En los entrenamientos fuimos muy rápidos, pero en carrera sufrimos problemas técnicos y eso nos impidió estar más arriba. El domingo no conseguí estar tan cómodo como en los días previos y eso me obligó a ir al límite para acabar en séptima posición.

La velocidad de la Suzuki asusta.

Lo cierto es que sí. Han trabajado muy bien en la fábrica de Japón este invierno. Después de tantos años pidiendo que nos mejorasen el motor, lo han conseguido. Antes íbamos muy bien en las curvas pero nos costaba ser competitivos en la recta; sufríamos para alcanzar una buena punta. Ahora eso ha cambiado.

Tanto, que en Catar firmó el récord de velocidad punta de los entrenamientos…

Sí, fue gracias a un rebufo que cogí, pero esta GSX-RR va muy, muy rápido.

¿Qué se piensa a 355 kilómetros por hora?

Nada. No te da la impresión de ir a esa velocidad. Ves que tus compañeros van tan rápido como tú y te parece tan normal. Después, esto es un problema para la vida cotidiana porque todo te parece poco; todo pasa muy lento.

¿Qué le falta para estar entre los mejores?

Me voy a permitir el lujo de decir que ya estoy entre los mejores. Hemos hecho una gran pretemporada y en Catar, de no ser por esos problemas técnicos que afectaron a la parte delantera de la moto, hubiésemos terminado más arriba.

¿Se ve peleando por el título mundial?

Es pronto para decirlo. Todavía hay que esperar a ver cómo se dan los resultados de una serie de carreras.

¿A quiénes ve como principales favoritos?

No me atrevo a dar nombres. Cada temporada crece la igualdad y no me sabría decantar por uno u otro.

Este 2022 finaliza su contrato. ¿Se ve fuera de Suzuki?

No. A diferencia de otros equipos, todavía no nos hemos sentado a hablar de la renovación, pero no me he planteado salir. La moto va bien y somos competitivos.

¿Está el siguiente Gran Premio, el de Indonesia, entre sus predilectos?

Sí, se adapta bastante a nuestras condiciones porque es rápido. Además, todos llegaremos en igualdad de condiciones porque apenas tuvimos tres días de test allí, en febrero, y ahora los neumáticos serán distintos. Entonces eran muy blandos y van a cambiar el componente. Será una carrera apasionante.

¿Está al corriente de los últimos movimientos sobre el futuro del Gran Premio de Aragón?

No. He estado totalmente centrado en los entrenamientos y en mi familia. Me entero por vosotros. ¿Qué ha ocurrido?

La DGA ha firmado la renovación solo por este año y deja en el aire el 2023, cuando empezará la rotación de circuitos.

Espero que Alcañiz se mantenga en el Mundial. La pérdida del GP sería muy importante para toda la zona. El ambiente que se respira esos días es increíble. La gente de los pueblos de alrededor viven las motos con pasión, dentro y fuera del circuito. Recuerdo los primeros años, cuando todavía dormíamos en la ciudad y no en el ‘motor home’ que nos costaba descansar por la fiesta nocturna que se montaba. Hay que hacer lo posible por mantener este evento.

¿Cuándo fue la última vez que estuvo en su casa de Valdealgorfa?

A principios de año. Fui a entrenar al circuito de karting de Motorland y pasé a ver a mis abuelos.

¿Volverá pronto?

Espero que sí. Cuando tenga un hueco iré por el pueblo porque todavía no conocen a su bisnieto, Lucas. Ya tiene seis meses pero con la pandemia y los viajes, todavía no he tenido oportunidad de llevarlo.