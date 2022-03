Paloma Antúnez pone rumbo al FOJE de Finlandia

Será su primera gran cita internacional, el Festival Olímpico de la Juventud Europea que en su versión invernal se celebrará entre el 20 y 25 de marzo en Vuokatti, Finlandia. Paloma Antúnez ultima los preparativos de la que será una experiencia en la que sobre todo quiere "aprender y disfrutar". Natural de Cerler, será la única esquiadora aragonesa presente y recoge el testigo de otro ribagorzano, el ‘rider’ Lukas Rodríguez, el que fuera el representante de la Comunidad en la anterior edición, Sarajevo 2019, de un evento que Jaca albergó en 2007. "Tenemos muy buena relación y ya me ha felicitado, cuando estuvo él me contó cómo era aquello y entonces no me podía imaginar que al siguiente iría yo", reconoce.

La noticia de su selección le llegó tras sus buenos resultados en el Campeonato de España U18, disputado precisamente en Cerler, en el que se colgó el oro en el gigante y el bronce en el eslalon, y que se unieron a los ya conseguidos en lo que va de año como el segundo puesto en el Derbi Internacional de La Molina. "Fue una competición en la que pude plasmar todo el trabajo que vengo desarrollando desde tiempo atrás", expone sobre su gran actuación en el Nacional la joven que el pasado domingo cumplió 18 años. "Al principio de la temporada me incluyeron en un listado con todos los que tenían opciones de ir al FOJE, pero ahí había mucha gente", comenta modesta.

Antúnez está cumpliendo su segundo año dentro del centro de tecnificación que gestiona en Jaca la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, el Cetdi, y antes ya había formado parte del programa Esquí Estudio de Escolapios y el CP Mayencos, también en Jaca. "Se puede decir que aprendí a esquiar antes que andar", dice medio en broma medio en serio. "Mi padre y mi madre son entrenadores y los esquís y la nieve siempre han estado presentes en mi casa", comenta.

Como miembro del Cetdi lleva una rutina diaria exigente en la que "entrenamos por la mañana y vamos por la tarde a clase". "Prácticamente no nos queda tiempo para otras cosas, pero es lo que hemos elegido, ser deportistas, y entre nosotros hay muy buen ambiente, todos se alegraron mucho cuando se enteraron de mi selección", cuenta.

A Finlandia viajará con la delegación española el fin de semana del 19 y 20 de marzo, tendrá un par de días para entrenar y tomar contacto con la pista y las instalaciones y del 22 al 25 le llegará el momento de competir. "En el FOJE no hay competición de gigante, que es en la que me siento más cómoda", lamenta. En el eslalon y el paralelo, las dos pruebas en las que tomará la salida, no se marca metas concretas, "solo hacerlo lo mejor posible".

El FOJE, que en principio estaba previsto para 2021, pero que tuvo que ser aplazado por la pandemia, depende del Comité Olímpico Europeo y en él pueden participar deportistas de hasta 18 años. En Vuokatti se espera la presencia de alrededor de dos mil atletas de más de cuarenta comités olímpicos nacionales. No estarán los equipos de Rusia y Bielorrusia, vetados por la guerra de Ucrania.