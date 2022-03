La cicloturista Puertos de la Ribagorza se suspende por tercer año consecutivo

"Finalmente, la TowCar Puertos de la Ribagorza tendrá que esperar un año más. Las obras en el congosto de Ventamillo no nos permitían ofreceros el mejor recorrido de los posibles como hubiéramos querido. Lamentamos no estar ahí. ¡Volveremos el último fin de semana de mayo de 2023!". Con este escueto mensaje en sus redes sociales, el Club Ciclista Graus, organizador de la prueba, anunciaba la suspensión de esta popular marcha cicloturista que se celebra en el mes de mayo, que discurre por buena parte del territorio ribagorzano y que está ausente de su cita con los aficionados desde 2019 ya que la pandemia obligó a su suspensión en las ediciones de 2020 y 2021.

Como reconoce Jorge Torres, uno de los históricos integrantes de la organización, ha sido una decisión "dolorosa y difícil" a la que han dado "mil vueltas" planteando diversas alternativas que, finalmente, no han podido concretarse. La posibilidad de la suspensión de la Marcha rondaba en el ambiente ciclista cuando los fieles a la Puertos de La Ribagorza –son legión los que año tras año suelen acudir a esta carrera por el corazón del territorio ribagorzano que desde su primera edición ha tenido un notable poder de convocatoria- constataron que la organización no abría el período de inscripciones en el mes de enero, como solía ser habitual.

Las restricciones vigentes por la elevada incidencia en ese momento de la variante omicrón de la pandemia podía justificar el retraso, pero lo cierto es que esta demora no dejaba mucho margen de maniobra a los organizadores a la hora de cerrar apoyos y ajustar las teclas necesarias para garantizar la atención personalizada a participantes y acompañantes que siempre ha sido el principal santo y seña de esta cicloturista.

Pero la covid-19 no ha sido en esta ocasión el causante último de la suspensión aunque bien es cierto que su amenaza todavía latente no ha ayudado a concretar las alternativas que se estaban estudiando desde hace varios meses. Ha existido, existe, un problema añadido que, a la postre, se ha convertido en el más determinante para tomar la decisión de posponer la carrera y que no es otro que las obras en curso en el tramo entre Campo y Seira de la N-260 -vía fundamental en el esquema de esta Marcha- con su rosario de afecciones, cortes y problemas para todo tipo de circulación rodada y que hace inviable el recorrido por la parte alta de la comarca donde se encuentran los puertos de Bonansa y Coll de Fadas, los más significativos que singularizan y de los que toma el apelativo esta Marcha Cicloturista.

Se han barajado alternativas hasta el último momento que pasaban, por ejemplo, por alterar el trazado clásico y desviar a los ciclistas participantes ya en el primer tramo del recorrido de la Marcha que habitualmente asciende el Isábena hacia Bonansa; así, una vez pasada la localidad de Serraduy, se había previsto la posibilidad de que el pelotón ciclista tomara el desvío hacia el valle del Ésera por la carretera que desde Villacarli conduce a Campo para dirigirse desde esta localidad por el puerto de Foradada del Toscar hacia La Fueva y desde allí, tomando la carretera de Troncedo, iniciar el descenso hacia Graus por Panillo.

Una vez en Graus, el recorrido hubiera recuperado su trazado habitual en el segundo tramo de la Marcha remontando de nuevo el Isábena hasta Laguarres para pasar por el alto que toma el nombre de esta localidad y dirigirse hacia Benabarre, la central de san José y afrontar los puertos de San Roque, en La Puebla de Castro, y de Torreciudad antes de llegar a la línea de meta en Graus.

Este trazado es el que posiblemente se plantee para la edición de 2023, en que seguirán los problemas de obras en la N-260, pero habrá que negociar el recorrido con otras administraciones comarcales ya que la Puertos de Ribagorza saldrá del territorio ribagorzano para adentrarse también en el vecino Sobrarbe.

Otras de las alternativas que se planteaban para mantener la convocatoria en este año 2022 eran las de suspender la carrera en línea pero celebrar las pruebas de BTT que en los últimos completan el intenso final de semana ciclista que se vive en Ribagorza alrededor de la Marcha o trasladar la celebración de la Puertos y las pruebas de BTT al mes de septiembre. Pero los problemas de un calendario ya cerrado en este último caso o de la función de complemento que tienen de momento las pruebas en BTT han hecho inviables estas propuestas y han obligado a los organizadores a posponer la convocatoria de esta popular cicloturista ribagorzana.