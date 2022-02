La cantera aragonesa del esquí pisa fuerte con Ander Mintegui

El esfuerzo y el duro trabajo acaban dando sus resultados. Prueba de ello es la clasificación de Ander Mintegui, miembro de los equipos nacionales de la Federación Española de Deportes de Invierno (Rfedi), para el Campeonato del Mundo Junior de esquí alpino que se celebra del 1 al 9 de marzo en Panorama (Canadá). Tras haber conquistado varios podios y haber finalizado muchas otras carreras internacionales en el ‘top ten’ en lo que va de temporada, le toca enfrentarse, una vez más, a los mejores del mundo de su categoría.

Este sábado viaja a Canadá, al Campeonato del Mundo Junior. Y además va a ser su primer viaje fuera de Europa, algo que para el también supone "una nueva experiencia". Lo afronta con mucha ilusión y ganas. Ha logrado ir a estos mundiales por méritos propios, y teniendo en cuenta su trayectoria hasta el momento. "Me sorprendió un poco que me seleccionaran, pero me esperaba o estos mundiales o el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) de Finlandia que se suspendió el año pasado por la pandemia y se celebra este", reconoce. Esa selección llega por los buenos resultados en el ránking de la Federación Internacional de Esquí (FIS), "que exige estar entre los 50 mejores de tu edad. Luego también hay un criterio técnico", explica.

El esquiador vasco del Club Pirineísta Mayencos (FADI Aragón) va con muchas ganas a este mundial, "y lo haré lo mejor que pueda". Sin objetivos, pues tiene 18 años, es de los más jóvenes y quiere ver "a qué nivel estoy y cómo esquían y trabajan los mejores del mundo". Igualmente aspira a "ganar a los que tienen mejor puntuación FIS que yo", añade. Este va a ser su segundo mundial, ya que vivió esta experiencia cuando tenía 16 años.

El año pasado por estas fechas era el cuarto esquiador mejor clasificado por puntos en el ránking mundial FIS en súper gigante, en categoría sub-18, un momento histórico para él que supuso una "motivación" y que espera repetir esta temporada. Ahora se encuentra en el puesto 22 y "espero acabar la temporada en una mejor posición". Esa es su principal meta este año.

Mintegui se encuentra en una semana de descanso antes de disputar los mundiales, después de competir en Italia. "Vengo de Italia de entrenar y competir", señala. Es en ese país donde reside habitualmente para llevar a cabo sus entrenamientos, "dobles sesiones diarias que me marcan los entrenadores y también mucha pierna".

Su objetivo ahora mismo es mejorar en el ránking FIS "y el año que viene correr Copas de Europa". A largo plazo, "ir a una Copa del Mundo y hacer historia con algún podio". También unos Juegos Olímpicos, la máxima aspiración de un deportista, pero reconoce que no puede fijarse únicamente en las olimpiadas. "Llegar a la Copa del Mundo es un logro y ganarla supondría ir a las olimpiadas", continúa. Insiste en que en este momento se centra en la clasificación FIS. Por ahora, a este deportista vasco que comenzó a esquiar con tres años y medio y a competir con siete todavía le queda mucha carrera por delante, y viendo los logros alcanzados con tan solo 18 años, seguro que sus objetivos se superan.