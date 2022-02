Las familias pagan el viaje de la selección aragonesa de natación al Campeonato de España

Si tus padres pagan el viaje, puedes competir. Si no lo hacen, por más potencial que tengas, te quedas en casa. Es la realidad que deben asumir los nadadores de la selecciones aragonesas júnior e infantil que este fin de semana participan en el Campeonato de España por autonomías, que se celebra en Palma de Mallorca. Al igual que ocurriese el año pasado, cuando este torneo se disputó en Oviedo, la Federación Aragonesa de Natación (FAN) solo se hace cargo de una mínima parte (en torno al 23%) de los costes de desplazamiento y estancia de los seleccionados; mientras que los familiares deben asumir el resto del importe (77%), que en esta ocasión asciende a casi 400 euros.

Willy Kleingries, presidente de la FAN, achaca esta situación a los “problemas de liquidez”. La crisis sanitaria ha vaciado la caja en las dos últimas temporadas debido al descenso de licencias, y además, según añade Kleingries, solo se ha cobrado una pequeña parte de las ayudas del Gobierno de Aragón. Así, la FAN se vio obligada a comunicar a las familias de los nadadores que, para que sus hijos pudieran participar en el Nacional por autonomías, iban a tener que asumir la mayor parte de los costes. Este anuncio se hizo a través de los técnicos de los clubes de los que proceden los seleccionados (Miralbueno El Olivar, Stadium Venecia y CN Helios) y los padres y madres aceptaron las condiciones de “copago” a asumir.

“Hasta hace dos años, la Federación financiaba el viaje y la estancia, pero el año pasado ya no fue así. En el Nacional por autonomías de Oviedo, las familias ya pagaron los costes; pero esta vez, al ser en Palma de Mallorca, ha habido más quejas”, añade Kleingries, y matiza que, si unos padres no pudieran hacer frente al viaje, habría que “estudiar” este caso en particular.

“Por el momento, no ha surgido esta problemática. Todos los familiares han aceptado las condiciones que les fueron comunicadas hace ya tiempo, asumiendo que es positivo que sus hijos puedan acudir a esta importante cita de Palma de Mallorca para medirse con chicos de otros puntos de España”, finaliza el presidente de la FAN.

P. R. es una de las madres afectadas por esta situación. El pasado jueves 3 de febrero abonó los 360 euros del viaje a la isla, pero le cuesta comprender que la Federación no se haga cargo de los costes de una prueba en la que los nadadores representan a la Comunidad y no a los clubes de los que proceden, en este caso a Miralbueno El Olivar, Stadium Venecia y CN Helios.

“Si la FAN arrastra problemas económicos, lo lógico es que haga como otras comunidades -Asturias, en concreto- y decida no ir a este campeonato. No es justo que pase la pelota al tejado de los padres a sabiendas de que ellos, por no robar la ilusión de sus hijos, van a aceptar hacer el esfuerzo de pagar el viaje”, explica esta madre, y lamenta que “en Aragón, si no tienes dinero, da igual que seas el mejor o el peor”.

En 2021, por estas mismas fechas, P. R. ya asumió los gastos del viaje de la selección a Oviedo y recuerda otro agravio comparativo. “El resto de selecciones iban perfectamente uniformadas; Aragón, no. Nuestros hijos acudieron con el chándal de cada club, con gorros distintos… La imagen fue lamentable”, completa, en un testimonio que confirman desde la FAN.

“El Gobierno de Aragón solo financia las equipaciones hasta la categoría de alevín. A partir de infantil, cuando dejan de pertenecer a los Juegos Escolares, ya no se hace cargo. Ocurre en natación y también en el resto de deportes”, explica Willy Kleingries, volviendo a incidir en los problemas de liquidez que la FAN arrastra por el retraso de las ayudas de la DGA.

En ese sentido, fuentes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte aseguran que las federaciones cobrarán las ayudas completas “entre esta semana y la próxima”, y recuerdan que la contabilidad se realiza por año y no por curso, por lo que hasta que no finalizó 2021 no se pudo realizar la tramitación administrativa para proceder al pago. “El Gobierno realiza los trámites lo más rápido posible y, de hecho, las ayudas de 2021 se han empezado a pagar en febrero”, remarcan.