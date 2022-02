El salto de Etxezarreta, desde Candanchú a hacer historia y “codearse con los mejores” en los Juegos Olímpicos

No pudo reeditar el éxito del día anterior en el descenso, cuando se convirtió en el mejor español de la historia en la prueba reina del esquí alpino al finalizar 17º, pero aún así se marcha satisfecho de los Juegos Olímpicos. Adur Etxezarreta, navarro criado deportivamente en Candanchú, estación de la que es embajador y donde su familia tiene casa, realizó este martes balance de su participación en Pekín tras finalizar su participación en el que era su segundo y último concurso, el supergigante, en el que no pudo finalizar al salirse del trazado. “Me queda un sabor agridulce porque hoy también quería hacer un buen resultado, aunque la valoración de los que eran mis primeros Juegos es positiva, al final más allá del resultado en el descenso, creo que estos días he estado esquiando a gran nivel y me he codeado con los mejores”, comentó.

Etxezarreta tomó la salida del supergigante, que al igual que el descenso tuvo como escenario el trazado de Yanquing, estrenado a nivel internacional en las actuales Olimpiadas, con el dorsal 42. Arrancó con ímpetu y justo después de un salto de alrededor de treinta metros quiso coger amplitud para cargar con velocidad en el llano siguiente, pero se abrió demasiado y no llegó a la siguiente puerta. El triunfo fue para Matthias Mayer, que se convirtió en el tercer atleta que se cuelga tres oros en tres Juegos de invierno distintos equiparándose así al noruego Kjetil Andre Aamodt (Albertville 1992, Salt Lake City 2002 y Turín 2006) y a la italiana Deborah Compagoni (Albertvile 1992, Lillehammer 1994 y Nagano 1998). El austríaco, que revalidó el título del supergigante obtenido en Pyeongchang 2018, ya había subido a lo más alto del podio en el descenso de Sochi 2014. En esta ocasión marcó un tiempo de 1:19.94 que fue seguido por el 1:19.98 del estadounidense Ryan Cochran-Siegle y el 1:20.36 del noruego Aleksander Aamodt.

Etxezarreta, que ya había adelantado que de cara al supergigante estaba menos rodado que en el descenso, causó sensación durante los primeros días de los Juegos gracias a sus buenos resultados en los entrenamientos oficiales, con un segundo mejor tiempo en el primero y un séptimo en el segundo, lo que hizo que muchas miradas del esquí internacional se posasen sobre el velocista de 26 años, colocándolo como candidato a dar la sorpresa. Al final, su resultado el lunes mejoró la 27ª plaza que había logrado Paco Fernández Ochoa en Lake Placid 1980.

Ahora, regresará a España para tomar algo de aire antes de retomar a la competición. Le esperan la Copa del Mundo y la Copa de Europa, en la que ya ha conseguido tres top 10 destacando especialmente la plata que se colgó en enero en Tarvisio (Italia), logró pionero dentro del esquí español. También ha participado en el Mundial.

La relación del navarro, vecino de la localidad de Areso, con los deportes de invierno se inició a los cinco años en una visita con su familia a Luz-Ardiden (Francia). Allí, le gustó lo que vio y sus padres le buscaron un club cercano a su casa, el Club Esquí Navarra, que entrena en Candanchú, donde él se ejercitó desde los diez años hasta que en juveniles entró en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Después, en 2018 pasó a formar parte del equipo nacional. Una lesión en el tendón rotuliano le tuvo dos años en el dique seco, pero sus últimos resultados demuestran que pasa por un gran momento de forma.

Entre sus colaboradores se encuentra el aragonés Antonio Gongora, skiman o encargado de material, natural de Herrera de los Navarros. Con él mantiene una estrecha relación puesto que deben elegir juntos la tablas que mejor se adaptan a cada pista. Su labor en el 17º puesto en el descenso fue destacada por el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus.