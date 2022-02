Adur Etxezarreta firma la mejor actuación de un español en el descenso de los Juegos Olímpicos

Adur Etxezarreta cuajó un destacado estreno en los Juegos de Pekín. El navarro, criado deportivamente en Candanchú, finalizó el descenso celebrado este lunes en 17ª posición. Su actuación es la mejor de un español en esta prueba dentro de una Olimpiada al superar la 27ª plaza que ocupó Paco Fernández Ochoa en Lake Placid 1980. “Estoy contento con la bajada, quizás no ha sido la mejor de esta semana ya que en algún sitio me ha costado más, pero el descenso ha sido limpio”. “Este resultado me da alas de cara al futuro”, añadió

Etxezarreta, que se presentó en China después de colgarse una medalla, concretamente una plata, en la Copa de Europa, había levantado expectación en los entrenamientos oficiales, en lo que había conseguido un segundo y un séptimo puesto convirtiéndose en candidato a dar la sorpresa. Entonces, las condiciones, con más frío, le habían resultado beneficiosas. Ahora, las temperaturas habían aumentado, lo que había producido “un cambio en la nieve haciendo que fuese más bacheada”. “La pista tiene un par de puntos cruciales y no da tregua”, describió la instalación del Yanquing National Alpine Skiing Center, cuya salida está situada a 2.171 metros y la línea, a 1.285 metros y en la que se están superando los 130 km/h.

Natural de la localidad de Areso, partió con el dorsal 32. Marcó un tiempo de 1:44:12 quedando a 1.43 segundos del vencedor, el suizo Beat Feuz. La plata fue para el francés Johan Clarey (+0.10) y el bronce se lo colgó el austríaco Matthias Mayer (+0.16).

En principio la prueba debería de haberse disputado el domingo. Sin embargo, el fuerte viento que soplaba obligó a retrasar su inicio en varias ocasiones hasta decidir su aplazamiento al lunes. “Esta circunstancia nos generó tensión y fatiga”, explica el aragonés Antonio Gongora, miembro del cuerpo técnico de Etxezarreta como encargado de material y cuya papel, al igual que el del entrenador Adam Peraudo, fue destacado por el presidente de la Real Federación Española de Invierno, May Peus. “El hecho de que el 100% de la nieve sea artificial genera dificultad porque la suela de los esquís se quema mucho y se pierde agarre, hemos tenido que emplear material más nuevo del habitual y emplear muchos productos para protegerlos”, comentó su labor asegurando que había sido “todo un reto”.

A lo largo de la historia, dentro de unos Juegos en la considerada como la prueba reina del esquí alpino han participado tres aragoneses. El primero fue Luciano del Cacho en Grenoble 1968, que finalizó 39º. Le siguió Ricardo Campo en Albertville 1992 (30º) y en Turín 2006 fue el turno de Leyre Morlans (38ª).

El martes Etxezarreta afrontará el supergigante. “Estoy menos rodado que en descenso y puede que me cueste más, pero creo que puedo ser competitivo”, anuncia sobre su próximo concurso, en el que espera “bajar con todo para hacerlo lo mejor posible”. Después regresará a España para centrarse en sus próximo compromisos en la Copa del Mundo y la Copa de Europa.