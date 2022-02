Miguel Rivera: "El voleibol nacional debe de estar más arriba en el mundo"

Acaba de ser nombrado seleccionador nacional de voleibol y hoy rompe una racha de tres derrotas con su equipo, el CV Teruel, a costa del líder. ¿Un momento dulce?

Sí, pero manteniendo los pies en el suelo. A nivel personal, es un momento muy feliz porque he cumplido la meta de cualquier entrenador de voleibol. Pero he atravesado momentos difíciles con el equipo. Hay que agradecer a la directiva su mensaje de calma y paciencia. Es un club exigente que no está acostumbrado a encadenar derrotas y cuando han llegado ha sabido aguantar y comprender que la racha negativa ha sido fruto de lesiones y de los efectos de la covid, que nos han puesto contra las cuerdas.

¿La crisis del CV Teruel queda atrás?

La victoria de hoy no nos hace los mejores. Es importante, pero hay que mantener la calma. Son tres puntos frente un rival muy fuerte pero no hay que perder la cabeza. No hemos ganado ningún título.

¿Temió por su continuidad en el banquillo por los malos resultados en la liga?

Hay que agradecer al club su confianza en todo momento. Quizá en otro club, en otro deporte o con otra directiva en estas circunstancias hubieran tomado medidas más drásticas, pero en todo momento la directiva me ha mostrado su apoyo y ayuda.

¿La victoria frente al Guaguas puede marcar un punto de inflexión para remontar en la liga –ocupa el séptimo puesto–?

Sí, pero ya notaba mejoría en los últimos partidos. En Grecia, a pesar del mal resultado frente al Panathinaikos (3-1), noté mejoría y hoy veo al equipo más cerca del nivel físico que quiero. Vamos a creer y a trabajar unidos para salir de la dinámica negativa y escalar puestos.

¿Le alivia haber confirmado esos indicios de mejora a lo grande ganando al líder?

Por supuesto. Los resultados ayudan. Porque, si no, aparecen problemas donde no los hay y surgen fantasmas. Nos viene muy bien a nivel anímico y físico.

¿Ser seleccionador nacional es alcanzar la cumbre?

Claro, es lo máximo a lo que puedo aspirar. Por supuesto.

¿Es compatible con seguir entrenando al CV Teruel?

Sí. Agradezco a la Real Federación y al CV Teruel que hayan cedido por ambos lados. La Federación no ha puesto impedimento a que entrene simultáneamente a un club español y a la selección y el club siempre me ha mostrado su apoyo ante la posibilidad de ser seleccionador nacional. Es de agradecer y muestra su generosidad.

¿Los jugadores del CV Teruel tendrán más presencia en la selección a partir de ahora?

No. Soy un entrenador profesional. Mi carrera está en juego. No voy a elegir a un jugador de mi club por delante de otro mejor de otro club. Mi interés es que la selección nacional gane y para eso necesito a los mejores. Contaré con los mejores.

La última medalla de la selección se remonta a 2007. ¿Refleja esa pobreza de resultados el nivel del voleibol nacional o puede aspirar a más?

Fue el oro europeo de 2007. Pretender que la selección pueda ganar el próximo Campeonato Europeo es irreal y es engañar a la gente con expectativas falsas que generan frustración. Nuestro nivel no es como para ser campeones, pero llego a la selección con la ambición de mejorar su rendimiento. Estamos en el puesto 15 en el ranking europeo y en el 43 del mundial. Honestamente, pienso que nuestro nivel está por encima de esa clasificación. Mi objetivo es mejorarla con buenos resultados.

¿Cuál es su receta para lograrlo?

Trabajar mucho y bien. Ser seleccionador es un cargo de mucha responsabilidad y el éxito depende de trabajar bien y tomar decisiones acertadas. La diferencia entre los roles que he jugado en la selección hasta ahora, como asistente, respecto al cargo de seleccionador es que tomaré decisiones con más repercusión en el equipo. Se nos valora por los resultados y, aunque puedes trabajar muy bien, si ganas eres bueno y si pierdes, malo.

¿El triunfo frente al Guaguas refuerzan las opciones de darle la vuelta al resultado de ida frente al Panathinaikos en la Challenge?

Tenemos posibilidades aunque llegamos con el peor resultado posible. Hay que remontar y ganar el set de oro frente a un equipo muy fuerte. Hará falta la mejor versión del equipo, de la grada y también un poco de suerte. Hay que creer en la remontada y en estos jugadores.