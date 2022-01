Regino Hernández adelanta su retirada y no estará en Pekín 2022

El snowboarder español Regino Hernández, bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, ha anunciado este viernes su retirada inmediata de la competición, adelantando una decisión que había fijado para después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

"El tercer medallista olímpico de deportes de nieve español (...) ya había manifestado que esta temporada estaba teniendo problemas para encontrar la forma y que no le estaban saliendo los resultados como él esperaba. En un gesto de honestidad y realismo, ha anunciado que deja la tabla de alta competición y que no seguirá participando en las Copas del Mundo", confirmó este viernes la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

El bronce de Regino Hernández en PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 puso fin a una sequía de 25 años y 361 días en el medallero español, en el que solo figuran tres medallas en Juegos de Invierno; el ceutí logró la tercera después del remoto bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville'92 y el aún más lejano oro de su hermano Francisco Fernández Ochoa en Sapporo en 1972.

Hernández, plata por equipos junto con Lucas Eguibar en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, ha participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno (Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018) y en siete Mundiales.

De esta manera, renuncia a las opciones que todavía tenía para acudir a Pekín, donde estaba llamado a ser el abanderado español en la ceremonia inaugural de la cita, que tendrá lugar el 4 de febrero en el Estadio del Nido del Pájaro de la capital china.

El pasado 26 de noviembre, Hernández anunció que se retiraría tras Pekín, una decisión motivada por sus problemas físicos, como la lesión en la muñeca sufrida en marzo y que le obligó a pasar por quirófano, y por aspectos personales. "Estos últimos años han sido muy difíciles, ya que he sufrido lesión tras lesión y eso pasa factura. Por otro lado, mi mente está agotada y me pide un cambio a gritos; para un deportista, si su mente no funciona, no funciona nada", señaló entonces.

Su retirada formal de la competición se producirá en alguna de las tres pruebas de la Copa de España Movistar de SBX que se disputarán en Formigal (15-16 de enero), Sierra Nevada (19-20 de febrero) o Baqueira Beret, (19-20 de marzo).

El presidente de la RFEDI, May Peus España, aseguró que Hernández "es y será historia de los deportes de nieve" en España. "Logró pasar página con el tema de las medallas olímpicas de invierno, representando a una nueva generación y estilo de deportes, como son los emergentes, como el snowboard y el freeski, y poniendo de manifiesto la gran apuesta que se ha hecho desde esta federación con estas disciplinas", subrayó.

"Desde la RFEDI, solo podemos estar agradecidos a Regino por todo lo que ha hecho, tiene las puertas abiertas para seguir colaborando de la manera que él decida con nosotros. Ahora pasa a una nueva etapa en la que, la federación, más que nunca debe estar a su lado, y se le ha ofrecido ya la posibilidad de colaborar con la misma en diferentes formatos para seguir fomentando el crecimiento del snowboard en España", apuntó, desvelando que se le ha ofrecido "coordinar la Copa de España Movistar".