Rafa Nadal da positivo por covid tras coincidir con el rey emérito en Abu Dabi

El tenista español Rafa Nadal ha dado positivo por la Covid-19 tras regresar de su participación en el torneo de Abu Dabi y estar con el rey emérito, donde reapareció después de casi cinco meses alejado de las pistas por sus problemas en el pie de izquierdo, anunció el propio jugador en su cuenta oficial de Twitter.

"Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dabi, he dado positivo por covid en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. Estoy pasando unos momentos desagradables, pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", informó.

En este sentido, Rafa Nadal señaló que ante este contratiempo en su recuperación para afrontar el Abierto de Australia, el primer 'Grand Slam' de la temporada, del 17 al 30 de enero, tendrá "total flexibilidad" para decidir su calendario e irá "analizando" sus opciones dependiendo de su evolución.

"Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos. Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión", concluyó Nadal, que pretendía disputar el torneo de Melbourne, del 3 al 9 de enero, antes de jugar en el primer 'grande' del curso, aunque advirtió de que su presencia en el mismo no la podía garantizar "al cien por cien".

"Necesito hablar con mi equipo, ver cómo responde mi cuerpo tras estos días", dijo al término del torneo de Abu Dabi.