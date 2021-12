Javier Cabestre se impone en el regreso del Cross de Estadilla

El Cross de Estadilla, uno de los clásicos dentro del calendario atlético altoaragonés, cumplió este domingo su 31ª edición con 160 corredores tomando la salida en las distintas categorías que entraron en liza. En la absoluta, el vencedor fue el atleta local Javier Cabestre, que completó los cuatro kilómetros del recorrido situado en el campo de fútbol en 13:18. Le siguió Javier Castells, del Hinaco Monzón, con un tiempo de 14:06, y su compañero en el Corredor’s de Estadilla, Joaquín Bellera (14:16). En féminas, solo participó Raquel Heredia, que obtuvo una marca de 23:23.

Tras el parón del año pasado a causa de la pandemia, la cita, incluida en los Juegos Escolares, atrajo a deportistas de Barbastro, Monzón, Graus, Fraga Binéfar, el Sobrarbe y Zaragoza, además de los locales. El tono de la mañana fue eminentemente festivo y para ello acompañó la climatología. No faltó el chocolate y la torta para los presentes.

Entre los veteranos el mejor fue Fernando Jaldín (14:51) y en las categorías escolares, Andrés Aguarón (CA Binéfar) y Aya Lachall (At. Pómez) vencieron en cadetes; Youssef Motaouakil y Wafaah El Moutaouakil, ambos del At. Pómez, en infantiles; Abdelilah Elyssefy (At. Pómez) y Miriam Casas (CA Binéfar), en alevines; Marcos Bueso (CA Binéfar) y Martina Esteban (Hinaco Monzón), en benjamines; y Pol Martínez (Estadilla) y Elsa Casas (CA Binéfar), en prebenjamines. La organización dispuso la entrega de trofeos, en la misma línea de meta una vez finalizada cada prueba para evitar aglomeraciones y agilizar el desarrollo de la misma.

La alcaldesa Pilar Lleyda destacó que tanto el Ayuntamiento como la Comarca de Somontano “estamos muy contentos por volver a organizar este cross, de volvernos a encontrar presencialmente para celebrar el deporte. Hemos tenido una participación muy alta, sobre todo de corredores locales que para nosotros es muy importante para la promoción deportiva. El día ha acompañado y hemos disfrutado desde los más pequeños a los mayores”.