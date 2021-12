Conchita Martínez, tras la muerte de Manolo Santana: "Gracias por tu bondad y entrega al tenis"

La aragonesa Conchita Martínez, la primera española en ganar Wimbledon, años después de que Manolo Santana se convirtiera en el primer tenista español en alzar el trofeo del prestigioso torneo inglés, lamentó el fallecimiento del madrileño, del que destacó su "bondad", su "vocación" y su "entrega al tenis".

"Gracias, Manolo, por toda tu bondad, vocación y entrega al tenis. Nos queda tu leyenda. El mundo del tenis ya te echamos de menos. DEP", indica Conchita Martínez en sus redes sociales.

La ganadora de Wimbledon en 1994, justo veintiocho años después de que Santana lo hiciese, acompaña su tuit con una reciente foto en la que se la ve con él durante el Madrid Open. Conchita Martínez es, además, la actual entrenadora de la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, también ganadora de Wimbledon en 2017.

El tenista Rafa Nadal ha sido uno de los primeros en reaccionar en forma de agradecimiento por ser "un referente, un amigo" y alguien "único". "Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos", escribió Nadal. "Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos. Nunca te olvidaremos", ha añadido.

La Casa Real también ha mostrado sus condolencias. "Hay personas que se convierten en leyenda y que hacen grande a un país. Manolo Santana ha sido y será siempre una de ellas", ha transmitido a través de Twitter.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha calificado como "leyenda del tenis y uno de los mejores deportistas de nuestro país". "Conquistó Roland Garros, US Open y Wimbledon, en total 72 torneos y un oro olímpico que lo convirtieron en leyenda del tenis y uno de los mejores deportistas de nuestro país. Mi sentido pésame para la familia de Manolo Santana, sus seres queridos y el mundo del tenis", ha señalado.

Conquistó Roland Garros, US Open y Wimbledon, en total 72 torneos y un oro olímpico que lo convirtieron en leyenda del tenis y uno de los mejores deportistas de nuestro país.



La noticia también ha cruzado las fronteras españolas. El extenista italiano Nicola Pietrangeli ha expresado su pésame. Con él tenía un fuerte vínculo de amistad, y aseguró que le consideraba "como el hermano" que nunca había tenido, así como destacó su gran nivel tenístico al señalar que "inventó muchos golpes". "Le consideraba como el hermano que nunca he tenido. Me enteré (de la muerte de Santana), me llamó mi mujer. Llevaba tiempo estando mal. Qué feo período", ha afirmado Pietrangeli. "Inventó muchos golpes, era buenísimo verle jugar", ha agregado el italiano en declaraciones al diario italiano 'La Repubblica'.