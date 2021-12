Recuerdo nítidamente la atención, la emoción y el nerviosismo con los que seguí por televisión las grandes victorias de Manolo Santana, asociadas a la voz de Juan José Castillo: su "entró, entró la pelota del rumano", fue una de las exclamaciones televisivas famosas de la época, en alusión a una gran y arriesgada jugada de Nastase, precisamente, si la memoria no me engaña, en un partido contra Santana. No levantaba yo de cinco o seis años, pero el tenis me fascinaba, y me fascinaba ver el tenis que hacía Santana. Aun a esa edad, era capaz de quedarme delante de la televisión durante las horas que durase un partido, y disfrutarlo como la mejor de las aventuras. No me pregunten cómo era posible. Tampoco he sabido nunca porque esa misma pasión tenística había poseído a mi madre, una señora con casi ninguna afición personal, como sucedía con la mayoría de las mujeres en aquel tiempo. Fue ella la que me la contagió, y disfrutar de los partidos de Manolo Santana, también de Orantes, ha sido una de las poquísimas cosas que hemos hecho juntas a lo largo de nuestras vidas. Me siguen gustando mucho este deporte (que no practico, es una de mis muchas cuentas pendientes), sus reglas metódicas, la conjunción de habilidad física y estética, la manera casi arquitectónica en que los jugadores ajustan movimientos y energía para dominar el espacio, el buen rollo que casi siempre transmite. Pero, esto lo he pensado mucho después de haber admirado y haberme emocionado con el tenis de Manolo Santana, quien lo convirtió en un deporte popular.