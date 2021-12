Jim: "Estoy muy molesto por lo sucedido en los minutos finales"

Tras el repaso sobre el césped, ejercicio de contrición delante de la alcachofa. El Almería fue mejor que el Real Zaragoza, reconoció Juan Ignacio Martínez. "Hay que ser honestos, hay que felicitar al Almería, ha sido mejor que nosotros. Es verdad que no hemos tenido suerte en el primer gol, pero antes nos han podido meter goles. Si no es el mejor, es de los mejores equipos de la categoría. Estuvimos dentro del partido y llegó la jugada fortuita (el 1-0)", se arrancó, para después censurar a su equipo. "Pero donde estoy muy molesto es después, al final -continuó-. Aquí pone ‘Almería nunca se rinde’, pero eso también es un lema nuestro. Quiero que mis equipos compitan hasta el minuto 90 y ahí estoy muy molesto por lo sucedido en los últimos minutos. No le quiero restar ningún mérito al Almería. Ha hecho un partido sobresaliente, pero no podemos facilitarle el juego. Esto es fútbol profesional".

Jim intentó argumentar el planteamiento táctico. "Desde fuera, vas con resultado adverso e intentas buscarle debilidades al rival. Había que jugarles a su espalda. Hemos buscado velocidad con Nano Mesa desde el descanso, con Sergio Bermejo por dentro… Cuando metes cambios, es para sumar, y no hemos conseguido eso", enfatizó.

El técnico lamentó su mala suerte ante los equipos que ha dirigido con anterioridad al Real Zaragoza. "Es diferente a Amorebieta, pero en el fútbol hay que sumar siempre. No hay que ser conformista, pero en Amorebieta al menos sumamos un punto. Las derrotas mías han sido Cartagena, Valladolid y Almería, tres exequipos míos, en deuda con ellos. Esperemos que en la segunda vuelta se lo devuelva. Hemos hecho una primera vuelta muy buena fuera de casa, perdiendo solo en Valladolid y aquí en Almería, con aquella racha de empates...", explicó.

Juan Ignacio Martínez rebobinó para repetir sin ambages su malestar por lo acaecido en los minutos finales. "El último tramo del partido no me ha gustado. A mí, como responsable, no me gusta lo que ha sucedido. Ha habido momentos del partido en la primera parte. Cristian ha estado magnífico. Luego ha llegado el error fortuito. A partir de ahí, hay que tener ambición, ese saber lo que uno quiere, ese querer engancharte a la parte de arriba… Ahí estoy molesto, porque ese no es el Zaragoza que yo quiero", reiteró hasta la saciedad.

"Hay que ser honestos, el Almería tiene un poder ofensivo enorme", señaló, como factor determinante del resultado.