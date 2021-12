Cabezas: "El corazón me pide decir adiós en Zaragoza"

El primer gran jugador del Básket Zaragoza 2002, Carlos Cabezas, regresará a la capital aragonesa para jugar el Partido Solidario por La Palma. Referente eterno del Unicaja de Málaga, el carismático base confiesa su cariño por el CAI y por la ciudad de Zaragoza.

Si hubiera que apostar por alguien en esta Final Four de leyendas, jugando Carlos Cabezas con Zaragoza, yo apuesto por Zaragoza.

Tenemos un equipo bonito. Está Fran Vázquez, Rudez y jugadores de mucha entidad. Real Madrid, Barça y Canarias también tienen grandes equipos, pero estoy convencido de que vamos a estar ahí. Además, el fin del torneo es maravilloso, para ayudar a la gente de La Palma.

Me refería a que usted ha jugado hasta hace cuatro días, que ha competido por el título liguero de Uruguay hace unos meses.

Jugar en Uruguay, como jugar el sábado en Zaragoza, me lo pedía el corazón. Era un homenaje a mi padre. Quería completar mi carrera en el baloncesto sudamericano. Por eso fiché por el Nacional de Montevideo. Disputamos el título liguero hasta el final.

En apenas unas semanas, han dicho adiós tres leyendas del baloncesto español: Pau Gasol, Felipe Reyes y usted. ¿Cómo han logrado llegar a los 40 años jugando al máximo nivel?

La verdad es que la pregunta emociona. No es necesario decir quién es y qué consiguió Pau Gasol, ganador de todo con la selección española y en la NBA. O Felipe Reyes, con una carrera fantástica en Estudiantes, Real Madrid y España. Yo también me siento afortunado por haber formado parte de esa generación del 80 que lo ganó todo y puso a España en la vanguardia mundial.

Hay quien gana un título y luego vive del cuento toda su vida. Usted, no. Usted metió el triple clave en la final del Mundial Junior de Lisboa de 1999 frente a USA y después ha dado la cara siempre.

Sin duda, fue una de las canastas de mi vida. Ese triunfo significó un antes y un después. De ese equipo salió la base jugadores de la selección española que ha conquistado todo en las dos últimas décadas.

Su currículo es impresionante.

Solo me faltó estar en unos Juegos Olímpicos. Fui campeón del mundo con España en 2006, también en el Europeo. En cuanto a clubes, viví los mejores años del Unicaja de Málaga. Apostaron por mí, me subieron pronto al primer equipo, gané la Liga ACB y la Copa del Rey. También disputé una Final Four de la Euroliga con el Unicaja.

En Málaga le quieren mucho. Acaba de recibir un homenaje precioso, su camiseta con el número 10 cuelga del pabellón Martín Carpena.

Fue muy bonito. Está claro que mi club es el Unicaja. Recibí muchísimo cariño en el adiós. Incluso jugué ante el Real Madrid y metí mi último triple. Allí estuvieron todos. Mis amigos, también los que guardo en Zaragoza. Y mi familia, que me arropó siempre, igual que la afición. Ahora soy embajador del Unicaja junto a Berni Rodríguez.

En este contexto, ¿qué representa Zaragoza para Cabezas?

Mucho. Tanto, que el corazón me pide decir adiós también en Zaragoza. Y el sábado tendré la oportunidad de hacerlo.

¿Qué recuerda de su estancia en la capital aragonesa?

Muchísimo cariño de mucha gente, de amigos que siguen siendo amigos diez años después, de amigos que han venido a verme a todas las ciudades en que he jugado después de irme de Zaragoza en 2012. Por venir, además de a mi despedida en Málaga, fueron a visitarme hasta a Uruguay.

Qué bonito lo que está diciendo, viejo amigo.

Es así. Ni más ni menos. Yo llegué a un CAI en el que apostaron por mí Willy Villar y Reynaldo Benito, personas a las que estaré agradecido siempre. Me encontré con un club y con una afición increíbles, un equipo que quería crecer. Yo hice todo lo que pude en las dos temporadas en Zaragoza. Pero además de tratar con gente profesional, en la ciudad de Zaragoza encontré gente maravillosa con la que pasé ratos inolvidables.

Ya lo creo...

Mis amigos de Miralbueno, toda la gente que ha venido después a verme hasta a Uruguay, como le decía... Fue un tiempo precioso, pues en Zaragoza me encontré como en casa. Hasta flamenco tienen allí, con Paquito de Guadix... Todo ese tiempo quiero recordar en el partido del sábado. Por eso, además de por La Palma, quiero estar en Zaragoza.