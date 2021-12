José Ricardo Abad: "Hay muchas ganas de volver a la nieve"

Después de que la temporada pasada prácticamente quedase en blanco, las estaciones vuelven a abrir y los deportes de nieve retoman la normalidad.

Es algo importantísimo. Las disciplinas que acogemos en la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno son grandes motores económicos, generamos puestos de trabajo y riqueza. Estamos muy ilusionados, sobre todo por lo que implica para nuestro territorio. Lo ocurrido el año pasado fue un varapalo y especialmente en Aragón con los centros de Aramón cerrados. Tuvimos la suerte de poder acudir a Astún, pero fue algo limitado porque aunque hubo acuerdos con el Gobierno de España para que los deportistas federados pudiesen entrenar, sus padres no tenían fácil desplazarse. En Cataluña y Andalucía las pistas sí estuvieron abiertas y pudieron trabajar más que nosotros. Hoy en día no hay genios, el que entrena tiene opciones de triunfar y el que no lo tiene mucho más difícil.

¿Qué novedades han preparado?

Respecto al año pasado todo puede considerarse novedad. Los clubes están dando el 120% y hay muchas pruebas previstas. Este mes en Jaca se disputará el Campeonato de España absoluto de patinaje artístico. En enero tendremos en Astún la primera fase de la Copa de España infantil, Cerler acoge en febrero el Gran Premio Aragón que está incluido en el calendario internacional. Va a haber carreras de fondo muy importantes y en Teruel el mushing sigue con fuerza. Tenemos varios deportistas con opciones de clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud y ahora mismo están entrenando en Italia los equipos del centro de tecnificación.

¿Esperan retomar el número de licencias?

La temporada pasada sufrimos una caída muy importante, del 40%, y ahora estamos convencidos de que habrá un gran incremento. En 2019 tuvimos unas 1.500 licencias y un objetivo serio sería estar en un futuro cerca de las 2.000. En Aragón hay muchos esquiadores, pero no muchos federados. Tenemos un gran competidor que es la tarjeta de la montaña y estamos intentando que la nuestra cubra todo el año incluyendo actividades como el senderismo, el barranquismo y la bicicleta de montaña. Las licencias son una parte importante de los ingresos de la Federación y los reinvertimos en el deporte base ayudando a los clubes y los deportistas. Nuestro sueño es que todos los deportistas que suben a la nieve tengan tarjeta de federado.

Para algunos clubes el periodo de inactividad habrá sido complicado.

Algunos de Zaragoza y Huesca casi no han podido hacer nada, por eso ahora hay muchas ganas de de volver a la nieve. Como el deporte del esquí no hay otro igual, pueden practicarlo el abuelo de ochenta años con el nieto de cuatro. Pueden esquiar gente de todos los niveles, es muy social, se juntan amigos y familiares, implica vacaciones y ocio. En definitiva, transmite felicidad. En España se registran seis millones de esquiadores al año y el número va a seguir creciendo.

La Federación se ha reorganizado internamente en los últimos meses.

En los momentos de dificultad es cuando más hay que trabajar. Hemos crecido mucho en los últimos años al tener que gestionar los planes de tecnificación del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno de Aragón. La Federación ahora es como una pequeña empresa, tenemos una decena de técnicos y una persona encargada de la administración. Para hacer las cosas bien hay que tener orden y aún nos queda por mejorar.

Una de las disciplinas que viene potenciando es el biatlón.

Es con el fondo el patito feo. El biatlón es una modalidad que tiene mucho seguimiento en Europa y su federación internacional quiere invertir mucho en países en los que tiene menos implantación. Estamos haciendo en ese sentido un trabajo fabuloso y estamos liderando en España.