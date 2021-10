Pau Gasol anuncia su retirada: "Quería acabar mi carrera jugando y no lesionado"

Se abre una nueva era en el baloncesto. Pau Gasol ha anunciado este martes que lo deja. El mejor jugador español de todos los tiempos pone fin a más dos décadas de trayectoria, de una prolífica trayectoria que ha engrandecido el deporte. El Teatro Liceo de Barcelona, en el corazón de la Rambla, ha sido el lugar escogido por Pau para confirmar lo que era un secreto a voces.

"Estoy aquí para comunicar que me voy a retirar del baloncesto. Es una decisión difícil pero meditada. Hay que cambiar de marcha y saber disfrutar. Quería acabar jugando y disfrutando; no con una lesión y con muletas”, ha comunicado, tras contextualizar lo que ha sido su último año en activo, el de Sant Boi.

NOTICIAS RELACIONADAS Pau Gasol, el pionero que cumplió todos sus sueños

La expectación era máxima desde que la pasada semana convocase esta rueda de prensa para desvelar su futuro. Familiares (su mujer Catherine, sus hermanos Marc y Adriá…) y medio centenar de amigos, amigos de dentro y fuera del baloncesto, le han acompañado en un acto híbrido que también ha admitido preguntas de los periodistas.

Antes de la rueda de prensa, Pau ha recordado a todas las personas que han marcado su trayectoria. Desde sus padres hasta su mujer, pasando por entrenadores como Aíto García Resines. “A lo largo de una carrera como la mía tienes que agradecer a muchas personas. En su momento me dijeron que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Yo no he intentado mantenerme, sino mejorar cada día”, ha proseguido Gasol, antes de protagonizar uno de los momentos más emotivos de su comparecencia.

“Me gustaría que Kobe Bryant estuviera aquí pero la vida es muy injusta a veces”, ha recordado Pau, en un discurso pronunciado desde El Foyer del Liceo, espacio multiusos ubicado bajo la platea de la sala principal en el que se han dado cita Joan Laporta, Juan Carlos Navarro o Sarunas Jasikevicius, a pesar de que el Barça juega en apenas tres horas (20.30) frente al Casademont Zaragoza, en un duelo en el que se podría homenajear a la leyenda del ‘16’.

Y es que Pau ha anunciado su retirada, precisamente, en el día en que el conjunto aragonés visita el Palau Blaugrana para medirse al que fue el primer y último equipo de Gasol en la ACB. El pívot estrenó su palmarés con los culés en 2001, con aquella Copa del Rey en la que emergió su talento, y lo cerró la pasada temporada, a su regreso a la liga y tras superar una grave lesión.

Entre tanto, 20 años en la NBA. El recorrido más extenso (1.300 partidos) de un español en la mejor liga del mundo. Fue el número 3 del ‘draft’, novato del año, el primer español en conseguir un anillo y jugar el ‘All Star’… Pero sobre todo fue el hombre que tomó, de verdad, el camino señalado por el pionero Fernando Martín.

Con la selección, su palmarés impresiona. Todo empezó con aquel título mundial júnior en Lisboa en 1999 con la generación de Oro. Después vendrían tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce); un oro mundial y siete medallas europeas (tres oros, dos platas y dos bronces). Una bestialidad, al alcance de unos pocos elegidos.

Pau se va, pero nos queda su legado. Un legado que va más allá de ese elenco de títulos. El legado del deportista que logró poner a todos de acuerdo. Dentro y fuera de la cancha.