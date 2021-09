Waczynski, el promotor de la victoria

Hay exhibiciones individuales que engordan estadísticas y exhibiciones individuales que robustecen el colectivo. Waczynski firmó un estreno brillantísimo, pero su luz no solo iluminó su figura, sino que alumbró a sus compañeros. Así, en un ejercicio de solidaridad, el Casademont Zaragoza completó un encuentro muy notable ante el Manresa en su estreno liguero. Waczynski destiló unos datos muy significativos: en menos de 19 minutos, facturó 17 puntos, con unos porcentajes de 3 de 4 en tiros de dos, 2 de 5 en tiros de tres, y 5 de 6 en libres, para una valoración global de 14. Además, y sobre todo, catalizó un equipo que alcanzó los 104 de valoración. Ergo, la victoria no fue casual y, desde luego, Adam Waczynski fue su promotor.

Además del qué importa el cómo. Waczynski apenas realizó cuatro entrenamientos con sus compañeros antes del partido. Su actuación, en cierto modo, relativiza el valor de las pretemporadas. Los buenos siguen siendo buenos por poca pretemporada (o ninguna) que hagan, y los malos siguen siendo malos por mucha pretemporada que hagan. Y Waczynski es muy bueno... Mucho se ha escrito sobre las pretemporadas. Hace casi 30 años, en la Eurocopa de fútbol del 92, Dinamarca alcanzó el título sin desarrollar ninguna preparación. Su torneo es el paradigma de quienes cuestionan las concentraciones.

Los daneses no se habían clasificado. Con todos sus internacionales de vacaciones, la UEFA excluyó a Yugoslavia por la Guerra de los Balcanes. Bronceados y con algún kilo de más, los daneses se presentaron en Suecia, país organizador. El guardameta Peter Schmeichel y Brian Laudrup eran sus estrellas, pues Micheal Laudrup renunció por desavenencias con el seleccionador, Richard Nielsen. Lograron pasar de fase, después se colaron en semifinales y luego pisaron la final, donde esperaba la primera gran Alemania unificada. Jensen y Vilfort firmaron la heroica victoria. El entrenamiento ayuda a mejorar, pero donde no hay, nada se puede sacar. Dinamarca fue campeona porque eran muy buenos. Y punto. Como Adam Waczynski. Ha estado cinco semanas entrenando por su cuenta en Málaga con el preparador Diego Vázquez. El domingo hizo buenos todos los esquemas de Ponsarnau. Y solo con cuatro entrenamientos. ¿Por qué? No le den más vueltas, sencillamente, porque es muy bueno.