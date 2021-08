En directo | Presentación de Leo Messi, nuevo fichaje del PSG

El delantero argentino Leo Messi se ha mostrado "muy feliz" por su fichaje por el Paris Saint-Germain francés, un club al que ve "preparado para conseguir todo" y al que llega "para seguir creciendo y ganando títulos".

"Estoy muy feliz. Mi salida del Barcelona fue muy dura por cambiar después de tanto tiempo, pero nada más llegar acá la felicidad es enorme y estoy con muchas ganas e ilusionado por poder entrenar y que pase ya todo esto rápido aunque lo estoy disfrutando desde el primer día junto a mi familia", aseguró Messi en sus primeras palabras en su presentación oficial este miércoles con el PSG.

El de Rosario dejó claro que quiere "empezar a entrenar" lo antes posible porque no aguanta "las ganas" de encontrarse con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico y "comenzar esta nueva etapa". "Agradecer al presidente, a Leonardo y al club por cómo me han tratado desde el primer día que salió el comunicado del Barça. Se pusieron a mi disposición y lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo arreglar una situación que no era fácil", subrayó.

"Estoy feliz, ilusionado y con las ganas intactas de seguir ganando y por eso vengo a este club, que es ambicioso. Veo al club y al cuerpo técnico preparado para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo, dando pasos y ganando títulos. Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir", añadió Messi, que calificó de "locura" su llegada a París. "Fue sorprendente y terminó de redondear todo", celebró.

Para el delantero, es "una felicidad enorme y una locura el poder compartir el día a día" con una plantilla con "grandísimos jugadores" como Neymar y Kylian Mbappé. "El club ha hecho fichajes espectaculares aparte de lo que ya había y tengo mucha ilusión por empezar a entrenar y competir, porque lo voy a hacer con los mejores y eso es lindo", admitió.

Aclamado por los fans allá por donde iba, desde el mismo aeródromo hasta el hotel de lujo en el que ha pasado la noche, Messi pudo comprobar que el PSG y sus seguidores están dispuestos a poner la alfombra roja a sus pies.

"El club y su visión responden perfectamente a mis ambiciones. Sé hasta qué punto los jugadores y el staff son talentosos aquí. Estoy determinado a construir, con ellos, algo grande para el club y los hinchas", dijo Messi en unas declaraciones difundidas por el club a última hora del martes, tras pasar el examen médico y confirmar la contratación, por dos temporadas y posibilidad de una tercera.

Presentación de Leo Messi, en rueda de prensa, como jugador del París Saint Germain. SARAH MEYSSONNIER

Messi, que se une así a varios de los mejores jugadores del mundo, como Neymar o Kylian Mbappé, llega tras no haber podido renovar con el Barça, una opción que hasta hace menos de una semana parecía impensable.

El argentino jugará además con su antiguo contrincante Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid y fichado también por el PSG esta temporada.

La pésima situación financiera del club barcelonés y la gestión ávida del dirigente catarí del PSG Nasser Al-Khelaifi han dado un giro total al mercado internacional, convirtiendo a Messi en un jugador de la Liga francesa en cuestión de un par de días y tras 17 temporadas en el Barça.

El objetivo de Al-Khelaifi es vencer por fin la Liga de Campeones, la misma que Messi, de 34 años, levantó en cuatro ocasiones con el Barcelona.

Gracias a una excepción que abrió la Liga francesa, que reserva determinados dorsales para los porteros, Messi portará el número 30 de sus dos primeras temporadas en el Barcelona y no el 10, que lo mantiene Neymar, a pesar de habérselo ofrecido al argentino.

"La llegada de Leo al seno de un equipo de clase mundial confirma la pertinencia y el éxito de nuestra política de contrataciones", destacó Al-Khelaifi en el comunicado de la firma.

En sus redes, el equipo ha desplegado todo tipo de vídeos y fotografía del crack argentino para dar mayores dimensiones a este sueño mientras los aficionados, alucinados, siguen aún pellizcándose.