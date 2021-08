'Ultimate frisbee', el deporte donde la actitud realmente cuenta para nota

Todavía no está reconocido como deporte profesional pero cada vez son más quienes se animan a probar el ultimate frisbee, una disciplina minoritaria que en todo Aragón se juega de forma federada en tres equipos. Por orden de antigüedad son Zierzo Ultimate, fundado en Zaragoza en 2008; BolskanDisc, que apareció en Huesca un año más tarde; y, por último, el Pyrene de Jaca, puesto en marcha recientemente, en 2019.

El frisbee es el protagonista en este juego que consiste en pasarse el disco volador de un jugador a otro para anotar un gol. Mientras se tiene en la mano, uno no se puede mover, lo que dificulta el avance y hace que el dinamismo en los pases y las posiciones de quienes no llevan el disco sean claves. Se puede jugar en césped o en playa y el campo mide 100 metros de largo y 37 de ancho. En cada extremo hay una zona y se gana un punto cada vez que el atacante consigue recibir el frisbee en la zona del contrario.

Durante el lance, juegan siete contra siete (en césped) o cinco contra cinco (en arena) y existen tres categorías: la open, la mixta y la femenina. Está permitido realizar tantos cambios como se quieran siempre que no se esté jugando un punto lo que, aunque puede parecer poca cosa, en algunos casos, se prolonga durante hasta 20 minutos. En otros, en cambio, el punto puede estar resuelto en apenas 50 segundos.

Hasta aquí el ultimate frisbee parece un deporte más o menos similar a otros donde cada equipo tiene que defender su zona y atacar del contrario. Incluso tienen el conocido como tercer tiempo en el rugby, que consiste en pasar un rato, cuando el encuentro ya ha finalizado, con todos los jugadores (compañeros y rivales) para tomarse algo y comentan el partido.

Pero hay algo que diferencia al ultimate frisbee del resto de deportes y se llama spirit of the game. “Consiste en que ambos equipos disfruten del partido, conocer las normas, cumplirlas y hacerlas cumplir a los oponentes”, explica Carlos Prats, presidente del equipo Zierzo Ultimate. Dentro de esta dinámica, al finalizar el partido, los jugadores de ambos conjuntos forman un círculo, intercalados unos con otros, y comentan las jugadas. “Halagas las virtudes del rival pero también señalas las cosas que pueden mejorar”, continúa Prats.

Los componentes de Zierzo Ultimate, el equipo de Zaragoza. Heraldo

Siguiendo esta filosofía, durante el partido, los posibles encontronazos se resuelven hablando y, además, el ultimate frisbee no es un deporte de contacto. Por eso, la actitud, a través del spirit of the game, también puntúa. “Si un equipo tiene una media de spirit muy baja incluso se le puede decir que no vuelva a una competición y la federación le da un toque de atención para que cambie de actitud. Es una forma de intentar que todo el mundo disfrute y practicar un deporte sin insultos ni malas palabras o agresividad”, añade.

El equipo al que representa, Zierzo Ultimate, existe desde hace 13 años y es el más antiguo de Aragón. Forman parte de la Federación Española de Disco Volador (FEDV), y lo componen unas 25 personas. A cada entrenamiento, que son dos veces por semana, acuden unas 18 ó 19, las suficientes como para poder practicar y jugar un partidillo final. Desde hace un tiempo su campo es el del campus de la Universidad y muchos de sus integrantes son alumnos de Magisterio de Educación Física que han conocido el ultimate frisbee en la asignatura de Deportes Alternativos.

Aunque no es necesario serlo para poder formar parte del equipo, el 50% de sus miembros son universitarios y jóvenes promesas. “Los más veteranos aportamos la experiencia”, bromea Prats. Actualmente, el más joven tiene 18 años, aunque han llegado a contar con jugadores escolares. En el otro extremo, el más mayor tiene 52 y también hay miembros de 40 y 44, aunque la media ronda los 30 y pocos. Como no podía ser de otra forma, los perfiles son muy dispares pero en ultimate frisbee todos se aceptan y conviven.

De hecho, fue este espíritu de armonía y buen rollo lo que, en parte, originó el segundo equipo de ultimate frisbee surgido en Aragón. “Un grupo de amigos estábamos lanzándonos un frisbee y nos vieron varios miembros del Zierzo. Se acercaron y nos hablaron de la existencia de este deporte”, recuerda Lucía Otal, secretaria del BolskanDisc, el equipo de Huesca. Así fueron los orígenes de este conjunto que se formó en 2009, un año después que sus compañeros de Zaragoza.

BolskanDisc es el equipo de Huesca. Heraldo

Durante estos más de diez años de trayectoria, el Bolskan ha ido ganando méritos y actualmente está en la primera categoría en modalidad de playa y mantiene la primera división en mixto. Pero la pandemia ha hecho mella en este conjunto, y todo apunta a que esta próxima temporada, que se espera dé comienzo en septiembre, no va a poder participar. “Vamos a mantener el equipo inscrito pero no creemos que podamos jugar la liga porque no estamos suficiente gente”, lamenta Otal. En cualquier caso, no dan nada por perdido y dedicarán esta temporada a promocionar el deporte y a tratar de reclutar a nuevos jugadores para prepararse para la temporada 2022.

A título personal, dentro del equipo hay varios componentes en la selección española. En concreto, uno está en la categoría absoluta de chicos, Lucía ha sido capitana y seleccionadora de las chicas entre 2015 y 2020, otro integrante masculino está en mixta absoluta y dos más en el nivel master.

Pyrene es el equipo de Jaca. Heraldo

El último equipo en formarse en Aragón es el Pyrene de Jaca. Nació hace dos años a raíz de que varios miembros del Bolskan se mudaron a dicha localidad. Ika Motis y su pareja, Nuno Madeira, fueron conociendo a otras personas que practicaban el deporte y vivían en la zona y se lanzaron. “Pensamos que estando ya seis interesados montar un equipo no sería difícil”, recuerda Ika. Así, organizaron unas jornadas para dar a conocer el deporte y reclutar gente. Tal fue el éxito de convocatoria que consiguieron que unas cuantas personas quisieran formar parte del equipo.

Su primera experiencia competitiva como equipo fue en el torneo Pajarita Ice celebrado a principios de 2020. Fue la primera y también la última porque poco después llegó la pandemia y se cancelaron todas las competiciones. “Los nuevos se quedaron con muchas ganas de seguir, porque les gustó mucho y ahora llevamos más de un año sin torneos”, lamenta Ika. A pesar de ello, su equipo es sólido y se ve compromiso. “En total somos unas 20 personas de las que 12 jugamos federadas. El resto se lo toman más como un hobbie y no quieren competir”, explica. “A pesar de la pandemia, tenemos cierta estabilidad y la gente muestra sus ganas de continuar”, añade.

Una continuidad que se espera poder demostrar a partir de septiembre cuando, en principio, vuelvan las competiciones de ultimate frisbee. La dinámica habitual es celebrar una jornada de liga cada mes, en la que se juegan cinco partidos entre equipos de la llamada liga norte que son de Zaragoza, Huesca, Logroño, Burgos y San Sebastián. También hay campeonatos regionales y los mejores participan en el nacional.

A nivel de selecciones, se disputan campeonatos europeos y también mundiales. Al igual que Lucía Otal, Ika Motis también ha representado a España en la categoría master femenina, compitiendo en Portimao (Portugal) en 2019. Fue el último torneo de playa que se celebró antes de la pandemia.

Junto con este reto, el de dejar atrás la covid-19 y poder recuperar la normalidad, los jugadores de ultimate frisbee luchan para conseguir que esta práctica se eleve a la categoría de deporte profesional, como ya sucede en otros países europeos. Pero quien está a la cabeza en este aspecto es Estados Unidos, de donde procede el ultimate frisbee y, al menos en categoría masculina, ya se juega al más alto nivel.