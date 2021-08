El PSG, un destino ideal para Messi

Leo Messi y el París Saint-Germain cada vez parecen más cerca de unir sus caminos. Tras el adiós del astro argentino al Barça, el club francés ha puesto en marcha toda la maquinaria para poner el broche de oro a su nuevo proyecto. Allí, el argentino tendría todo lo que necesita para seguir con su exitosa carrera. Un equipo ganador, amigos a los que conoce y un entrenador, Mauricio Pochettino, que ya ha admitido en varias ocasiones que estaría encantado con su fichaje.

«Estamos viendo y analizando todas las posibilidades del mercado y la de Messi es una de ellas. Si hay alguna información lo comunicaremos con brevedad», aseguró Pochettino este viernes al ser preguntado por la posible llegada del Messi al PSG. Su respuesta contrasta con la de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, otro de los equipos que podría estar en disposición de fichar al '10'. «Leo no está en nuestros planes», aseguró el preparador de Santpedor.

Las declaraciones de Pochettino se unen a toda una serie de pistas que hacen entrever que el destino de Messi podría ser el PSG. Allí, en la capital gala coincidiría con varios compatriotas que podrían facilitar su adaptación como Leandro Paredes, Ángel Di María o Mauro Icardi, además de otros amigos como Neymar, con el que mantiene una amistad cercana y uno de los jugadores que más anhelan la llegada de un astro con el que ya mantuvo una fuerte conexión sobre el césped del Camp Nou.

En el PSG, Messi coincidiría además con un técnico que ya le conoce a la perfección. Pochettino sufrió la eclosión de 'la Pulga' como técnico del Espanyol y nunca ha escondido su admiración por el hasta ahora futbolista del Barcelona, por lo que no tendría problemas en adaptar el sistema para buscar el encaje perfecto para su nueva estrella.

En Francia, Messi pondría fin a otro de sus principales problemas en Barcelona, el de ser parte de un proyecto ganador. Desde la llegada de Nasser Al-Khelaïfi, en 2011, el PSG no ha cesado en sus esfuerzos de alcanzar el título de la Liga de Campeones y parece que el objetivo cada vez está más cerca. Hace dos años se quedaron a un paso tras perder la final ante el Bayern de Múnich, una experiencia no ha hecho sino aumentar el afán por reforzar al equipo con jugadores que den al club ese plus para ser el rey de Europa.

Ese objetivo encaja a la perfección con la meta que Messi se había marcado en la ciudad condal en los últimos años. El megaproyecto del PSG para esta nueva temporada ha pasado por mantener la estructura de los últimos años y hacer los retoque justos y necesarios para elevar el nivel. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos o Georginio Wijnaldum se han unido a un equipo que todavía mantiene a estrellas como Marquinhos, Verratti, Di María, Neymar o Mbappé. Messi sería la guinda a un equipo que podría convertirse en el rival a batir en la próxima Liga de Campeones.

El PSG es el principal candidato para hacerse con Messi, pero no el único. Descartado el Manchester City por su propio entrenador, ahora la otra vía británica para el astro argentino sería la del Chelsea de Roman Abramóvich. La secretaría técnica de los 'blue' ha peinado el mercado en los últimos meses en busca de un delantero centro que apuntale un proyecto que ya sabe lo que es coronarse como rey de Europa.

Romelu Lukaku era el elegido e incluso se habían intensificado las negociaciones, pero el giro de guion del caso Messi podría llevar a los londinenses a abrir una puerta que hasta este momento no contemplaban. Por músculo financiero no va a ser.

La otra opción, más remota, es la de alejarse de la élite futbolística y recalar en la Major League Soccer. Messi nunca ha escondido esta posibilidad y la nueva situación podría precipitar su llegada a Estados Unidos.