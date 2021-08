Laia Palau: "Ha sido un verano cruel"

La jugadora de la selección española de baloncesto Laia Palau dijo, tras su eliminación en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Francia (64-67), que ha sido "un verano cruel" con esta derrota y la que sufrieron en cuartos del Eurobasket contra Serbia.

"Es un día triste para nosotras porque ha sido un verano cruel, hemos perdido en los cuartos de final, en un partido contra un equipo que sabemos que nos ha ganado muchas veces pero le hemos gando pocas pero importantes, y no ha sido ese día", explicó Palau tras el partido en el Saitama Super Arena.

La capitana de la selección reconoció que no tuvieron "el día más maravilloso" en cuanto a su juego pero que el equipo demostró que sabe "hacer cosas muy bien" y que puede "competir contra todo el mundo". "A lo mejor no ha sido el verano maravilloso que esperábamos pero auguro un buen futuro para el baloncesto español", agregó.

La jugadora de 41 años había dado a entender que este iba a ser su último verano con la selección, pero pidió dejar su futuro en el conjunto nacional para más adelante.

"Hoy es un día que yo sé lo que va a pasar y lo sabemos todos pero no quiero que se hable de esto hoy, anunciaré lo que tengo que anunciar en otro momento porque hoy me va a explotar la cabeza de las emociones, hoy es un día para estar con mi gente, con el equiop mis compañeras, vamos a pasar esto más allá de si sigo jugando o no sigo jugando, y a pasarlo juntas", declaró.

En cuanto al planteamiento del partido, Palau dijo que estuvo "bien" y que supieron dejar a Francia en 67 puntos, pero consideró que cuando igualaron el duelo a falta de cuatro minutos del final, les faltó más solidez.

"Cuando te acercas y las tienes en partido y es Francia, y sabes que nos tiene un miedo particular porque les hemos ganado muchas veces, lo teníamos que haber vivido como una victoria estar a 3 puntos de Francia a 3 minutos. Ahí a lo mejor tener esta solidez de decir, os lo volveremos hacer, pero hemos ido muy a remolque, con opciones poco claras, a trompicones y no hemos estado con frescura y con claridad en los momentos finales", analizó.

Pese a todo, Palau recordó que España cayó solo por tres puntos y ante la vigente subcampeona de Europa, igual que en el Eurobasket cayeron con Serbia, que acabó siendo la campeona. "Estamos ahí entre los grandes y volveremos a estar entre los grandes", finalizó.