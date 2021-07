La vela española sufre con el poco viento en los Juegos Olímpicos

La bahía de Enoshima mostró este sábado su peor condición para los regatistas españoles. Con vientos de entre cinco y seis nudos y corriente, la representación nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio sufrió durante toda la jornada, aunque sus opciones a medalla continúan intactas.

Así, el día no fue bien para el balear Joan Cardona, acostumbrado en estos Juegos a no cruzar la línea de llegada más allá del quinto puesto. El benjamín del equipo español sumó un 13º en la primera prueba de este sábado, cifra que directamente se convirtió en su descarte. Con un séptimo cerró una jornada tras la que continúa segundo, aunque ya lo separan seis puntos del líder.

En 49er el cántabro Diego Botín y el gallego Iago López tampoco regatearon con sus mejores condiciones de viento. Un cuarto, un duodécimo y un sexto los coloca terceros, aunque empatados con el segundo y a sólo cuatro puntos de los líderes, los neozelandeses. Similar suerte corrieron en 49erFX la gallega Tamara Echegoyen y la balear Paula Barceló. Con un 19º, un 13º y un cuarto cayeron hasta la cuarta posición general, a ocho puntos de las primeras, las brasileñas.

La 'medal race' se presenta este lunes muy abierta en ambas categorías, ya que las cinco primeras tripulaciones se encuentran en un puño tanto en 49er como 49er FX.

Victoria en Nacra 17

La nota positiva de la jornada la puso en Nacra 17 la canaria Tara Pacheco y el catalán Florian Trittel, que se marcaron un primero en la segunda prueba del día. Junto a dos séptimos más, la pareja española marcha quinta a sólo tres mangas para disputarse la 'medal race'.

Además, el canario Ángel Granda disputó la primera de las medal race con participación española en estos Juegos Olímpicos. Finalizó quinto, lo que unido a las doce pruebas previas lo situó en décima posición en una clase en la que se impuso el holandés Kiran Badloe.

«No han sido las condiciones que me favorecen en estos Juegos, pero me marcho muy contento con las últimas regatas y con cerrar con un quinto mi participación en ellos. Lo he dado todo», enfatizó Granda. En RSX femenino, sin participación española en la final, el oro fue para la china Yunxiu Lu.

Para este domingo están previstas las dos últimas mangas para los Finn y las tres últimas para los Nacra 17, mientras que los 470 masculino y femenino disputarán, si el viento lo permite, dos pruebas. Además, la jornada concluirá con las medal races para Laser Radial y Standard, donde no habrá representación española.