Manuel Zalba: "Zaragoza necesita un estadio nuevo para el Mundial 2030"

El abogado zaragozano Manuel Zalba Elicechea es el nuevo coordinador de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Un término tan abierto a la polisemia como el fútbol, ¿cómo lo definiría usted?

Me gusta la definición de Luis Rubiales, esa de que el fútbol es el motor de la ilusión. Es muy acertado afirmar que la candidatura España-Portugal para el Mundial 2030 debe ser el impulso y el motor de recuperación de España.

¿Qué hace un zaragozano nacido en Miami en la RFEF?

Intentar aportar mis conocimientos. He estado siete años en Estados Unidos y Latinoamérica como consultor político. Tras los momentos de la pandemia, quería estar en España con mi familia. En estos momentos se valora lo realmente importante, que es estar con los míos. Además, desde la RFEF se están impulsando proyectos internacionales, en especial para Latinoamérica, que es en lo que me he especializado. Conozco bien la zona, especialmente Colombia, Uruguay y Guatemala. Incluso acabo de ser designado cónsul honorario de Guatemala en Aragón.

También, en un foro tan destacado como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así es, denunciando en Washington la violación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela.

¿Nos encontramos ante un momento crucial para el fútbol español?

El fútbol es la bandera de España, un producto que aporta prestigio a una gran marca de un gran país en todos los sentidos, como es España. Hemos sido campeones del mundo, varias veces de Europa, y ahora seguimos en vanguardia con un equipo renovado y repleto de juventud. Hemos sabido hacer una renovación extraordinaria, y eso no es algo casual. Hay un gran trabajo detrás. Este momento coincide con la presentación de la candidatura conjunta con Portugal para la organización del Mundial 2030. Tendremos que esperar hasta 2024 para ver si la candidatura resulta ganadora. A mi juicio, tiene todos los números para que sea.

¿Cómo se encuentra y qué significa pertenecer a la RFEF?

Poder estar en la RFEF emociona. Recuerdo cuando me llamaron para felicitarme José Antonio Iniesta, presidente de la Peña Los Magníficos, y Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa. Además, mi padre, José Ángel Zalba, cuando apenas contaba con 34 años, presidió el Comité Organizador del Mundial 82.

El Mundial 82, el gran escaparate de la Transición española.

Ese Mundial demostró que la joven democracia se había consolidado. No olvidemos que el fútbol es un elemento aglutinador de valores. Ahora tenemos conciencia de un proyecto como el Mundial 2030. No podemos dejar pasar esta oportunidad.

Zaragoza fue sede del Mundial 82. ¿Será también sede el Mundial 2030?

Zaragoza tiene una localización privilegiada, una población y unos servicios a considerar para albergar la sede. Nadie debería dudar de que en 2030 o antes tendrá un estadio para acoger un evento de esta envergadura.

¿Usted conoce entre Lisboa y Moscú (y mire que hay trecho entre Lisboa y Moscú...) una ciudad con 800.000 habitantes con un estadio como el del Real Zaragoza…? Los estadios son las catedrales del siglo XX (y XXI), dijo Jorge Valdano.

Es obvio que Zaragoza necesita un estadio nuevo para ser sede del Mundial 2030. Y es obvio también que un estadio nuevo siempre representa un impulso para el club que juega en él. En este caso, nuestro Real Zaragoza.

Le tira el Zaragoza…

¡Cómo no me va a tirar! Mi padre lo presidió en etapas preciosas, como Los Zaraguayos. Estoy seguro de que los buenos tiempos volverán. Por cierto, tener un nuevo estadio ayudaría mucho.