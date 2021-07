El turno de Pablo Abián

Fue el primer español en ganar un partido de bádminton en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en 2012, en Londres, frente al checo Petr Koukal, mucho antes de que Carolina Marín ocupara el centro de la escena mundial. Y ahora le llega el turno en Tokio, después de haber participado también en las citas de Pekín 2008 y de Río de Janeiro 2016. "Estoy preparado para dar batalla", anuncia el bilbilitano, cuyo estreno está programado para la madrugada del martes (3.00, Teledeporte), frente al jugador estonio Raul Must. "Estoy muy contento, con confianza, con muy buenas sensaciones en estos primeros días de entrenamientos", confiesa el aragonés, de 36 años, "con mucha ilusión" ante sus cuartas Olimpiadas. "Al principio, me costó dormir un poco debido al ‘jet-lag’, pero estoy convencido de que llegaré al primer encuentro perfectamente aclimatado", advierte.

Abián, único representante español en el cuadro individual masculino, aspira a superar la fase de grupos; un reto de envergadura, ya que le aguarda un recorrido de máxima exigencia: tras medirse con el estonio Raul Must -número 92 de la clasificación mundial- en la jornada inaugural del torneo, después se enfrentará con el chino Chen Long, actual campeón olímpico. "Voy a dar lo mejor de mí, porque quiero que España esté lo más alto posible", anuncia el bilbilitano, quien considera que "ir partido a partido" es la vía más prudente para poder avanzar. "Lo primero es comenzar con una victoria, y así acudir con mejores sensaciones al segundo encuentro, donde me espera el actual campeón olímpico y doble campeón mundial. Quiero competir, hacer buenos partidos. Ese sería mi objetivo principal", explica el aragonés, número 51 de la clasificación mundial, quien fue trigésimo tercero en Pekín 2008, decimoséptimo en Londres 2012 y decimocuarto en Río de Janeiro 2016.

Azurmendi, sin opciones

En el cuadro individual femenino, Clara Azurmendi comenzó con una derrota su participación en los Juegos de Tokio. La española nada pudo hacer ante la surcoreana Seyoung An, quien se impuso en dos sets, con un resultado de 21-13 y 21-8, en el duelo celebrado en el Musashino Forest Plaza. Azurmendi no tuvo opción alguna frente a An, séptima cabeza de serie del torneo olímpico y una sólida aspirante a las medallas. La surcoreana, de hecho, se impuso en apenas 40 minutos. La madrileña se enfrentará ahora a la jugadora nigeriana Dorcas Ajoke Adesokan.

Azurmendi es la sustituta en Tokio de Carolina Marín, quien se pierde la cita olímpica por una grave lesión, por lo que no ha podido defender la medalla de oro conquistada en Río de Janeiro, en 2016. "Siento pena y tristeza por no poder estar ahora mismo en Tokio", señala Marín, quien fue operado el pasado mes de junio de los dos meniscos, y también de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Marín y el tenista Rafa Nadal son los dos grandes ausente de la delegación española en los Juegos de Tokio. Además de medallista de oro olímpica, la jugadora onubense ha conquistado en tres ocasiones el título mundial (2014, 2015 y 2018), y ha sido campeona de Europa en las ediciones de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2021.