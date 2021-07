Vallejo: "Vamos a saborear cada día en Japón, es algo único"

Aragón estará representado en la selección española de fútbol que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio con el defensa central Jesús Vallejo. El representante no es uno cualquiera: llevará el brazal de capitán de la Rojita.

Después de una temporada densísima en el sorprendente Granada y a punto de regresar al Real Madrid de Ancelotti, Jesús Vallejo afronta el reto olímpico. ¿Cómo llega a esta cita?

Bien. Estoy muy satisfecho de la temporada que hice en Granada. He jugado mucho en un equipo que ha sabido ser muy competitivo tanto en la Liga como en la Europe League. Quizá ha sido mi año más completo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en Granada. El equipo supo llegar hasta las series finales en Europa ante rivales como el Manchester United, el Nápoles… Ahora viene el reto del Real Madrid. A Japón llego en forma y con ganas de hacer algo grande. España aspira a todo. De la Fuente dice que, si damos lo mejor, podemos conseguirlo.

Aseguran que Vallejo se encuentra en gran forma.

La temporada terminó semanas atrás, pero yo he continuado preparándome en todo momento. Entrené también los días que estuve en Zaragoza, antes de la concentración de la selección olímpica de Benidorm. El Real Zaragoza se portó muy bien y me ejercité en la Ciudad Deportiva.

El seleccionador, Luis de la Fuente, concentró al equipo en Benidorm.

Así es. Hemos estado 12 o 13 días de concentración en Benidorm. Fue muy bien, trabajando en entrenamientos de doble sesión en algunos de los días. Entrenamos en Benidorm para adaptarnos a la humedad que hace aquí en Japón, y así poder rendir mejor en el torneo olímpico.

¿Cómo están siendo estos primeros días en Japón?

Ahora estamos en Kobe, ya que teníamos programado aquí el partido amistoso contra Japón. Viajaremos después a Sapporo para debutar el día 22 en los Juegos Olímpicos.

Los futbolistas, suelen tener una única oportunidad de disputar unos Juegos Olímpicos, pues es el único deporte que compite con las selecciones sub-23.

Somos conscientes de ello. El equipo está con muchas ganas. Se han podido incorporar finalmente los compañeros de la selección absoluta (Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzábal). El equipo es muy bueno, hay muchísima calidad, futbolistas de alto nivel. Ahora lo que tenemos que intentar es hacer piña, formar un bloque compacto cuanto antes. Ya estamos los 22 jugadores para ultimar todos los preparativos. El partido contra Japón es muy importante de cara a la puesta a punto.

¿Cómo afronta el equipo y usted mismo la cita olímpica?

Después de dos años que no venía a la selección, ya había muchas ganas. Me acuerdo del partido contra Polonia en el que nos clasificamos para los Juegos. Al final, ha llegado después de haberse cancelado el año pasado por la pandemia de la covid. Vamos a poder estar en unos Juegos Olímpicos, que es el sueño de cualquier deportista. Tenemos un equipo competitivo entre la gente que ya habíamos ido al Europeo del 2019 y la gente más joven que nos va a aportar unas ganas y talento tremendos. Es un motivo de mucha felicidad. Y también de mucha responsabilidad. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, desde que nos clasificamos en 2019 con la sub-21. He trabajado muchísimo para conseguirlo.

Es un torneo corto, esto es, con escasísimo margen de error...

Así es. Tenemos muchas ganas de jugar los dos primeros partidos de fase de grupos. En el tercer partido iremos ya a la Villa Olímpica. Allí tendremos que ver cómo están las restricciones pues estaremos con el resto de deportistas; pero la verdad es que todos tenemos muchas ganas de vivir la experiencia olímpica.

Cuanto más tiempo estén en la Villa Olímpica, mejor...

Ojalá podamos estar más tiempo en la Villa Olímpica, pues eso será señal de que hemos pasado a cuartos, a semifinales y finalmente, si todo va bien, a la final.Pero queda mucho todavía. Tenemos que remar mucho, trabajar mucho. Vamos a saborear cada día aquí en Japón porque esto es algo único y diferente para todos.