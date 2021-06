Marc Márquez: "Es uno de los momentos más importantes de mi carrera"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) definió como "uno de los momentos más importantes" de su carrera la victoria este domingo en el Gran Premio de Alemania, después de muchos problemas de lesiones y ausencia en los circuitos, para volver a ganar como no hacía desde 2019.

"Este es uno de los momentos más importantes y difíciles de mi carrera. Hoy sabía que había una gran oportunidad para hacer algo. Cuando he cruzado la línea de meta lo he disfrutado y luego, al llegar y encontrarme con todo mi equipo allí, emocionado, eso ayuda mucho después de una situación tan difícil", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Márquez sumó su undécima victoria seguida en Alemania y agradeció el apoyo y el trabajo de su equipo. "Es imposible volver solo, necesitas gente, un buen equipo de médicos, un fisio y además el equipo Repsol Honda me respeta mucho. Alberto Puig, Emilio Alzamora, mi familia, todos ellos me han ayudado mucho", afirmó.

"Cuando he visto algunas gotas de lluvia en la cuarta vuelta, me he dicho "es mi carrera". He empezado a empujar en este punto y luego, cuando ha empezado a llover más fuerte, he apretado aún más y es aquí donde ha comenzado la segunda carrera con Oliveira. Apretaba fuerte e iba muy rápido, era difícil mantener la concentración porque todos los recuerdos han venido a mi mente. Pero lo hemos logrado. Lo haremos otra vez", terminó.