Tsitsipas supo que había fallecido su abuela cinco minutos antes de jugar la final de Roland Garros

"La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar cada momento, ya sea solo o con otros. Viviendo una vida significativa sin miseria y abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. Cinco minutos antes de entrar a la cancha, mi muy querida abuela perdió la batalla con la vida. Una mujer sabia cuya fe en la vida y su voluntad de dar y proveer no se pueden comparar con ningún otro ser humano que haya conocido".

El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha hecho público este mensaje en las redes sociales para explicar cómo se sentía durante el partido contra Novak Djokovic en su primera final de Roland Garros. Cinco minutos antes de salir a la pista, le comunicaron que había fallecido su abuela partena, lo que hizo que no se encontrara en las mejores condiciones anímicas durante el partido.

El deportista griego no pudo dedicarle el triunfo a su abuela debido a que cayó en cinco sets ante Djokovic en un partido final que empezó dominando (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Pero Tsitsipas quiso rendir un homenaje a la difunta madre de su progenitor a través de su cuenta. "Es importante tener más personas como ella en este mundo. Porque personas como ella te dan vida. Te hacen soñar. Me gustaría decir que sin importar el día, circunstancia o situación, esto está dedicado íntegramente a ella, y solo a ella. Gracias por criar a mi padre. Sin él, esto no hubiera sido posible".

Aunque no ganó, Stefanos Tsitsipas se ha aupado al cuarto puesto de la clasificación mundial de la ATP, merced a su final en Roland Garros, y amenaza el tercer puesto del podio del español Rafael Nadal.El serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev son el uno y el dos de la lista, que esta semana contempla el regreso del español Roberto Bautista al top10. Nadal todavía tiene una ventaja de 650 puntos sobre Tsitsipas. El segundo salto más amplio en la clasificación, dentro del top100, lo consigue el español Carlos Alcaraz, que se sitúa, tras ascender 19 posiciones, en el puesto 78.