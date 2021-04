Ander Herrera, sobre la Superliga: "No creo en que los ricos roben lo que pueblo creó"

El futbolista español del Paris Saint-Germain Ander Herrera ha mostrado este lunes su rechazo al proyecto de la Superliga europea, asegurando que "no" puede quedarse "callado" mientras ve cómo "los ricos roban lo que el pueblo creó", además de afirmar que si sigue adelante esta competición "se acabaron los sueños" de los equipos "que no son gigantes".

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones", señaló en una publicación en su cuenta de la red social Twitter.

Además, el centrocampista vasco aseguró que esta competición es una especie de 'robo' al pueblo. "Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una 'Champions League' mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta", indicó.

Esta madrugada, doce clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, anunciaron la fundación de una Superliga, que estará compuesta por un total de 20 equipos. Al proyecto también se han unido los italianos Juventus, AC Milán e Inter de Milán y los ingleses Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal.

Previamente, la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A habían criticado el "cínico proyecto" de creación de la Superliga, que según ellos solo busca "el interés propio de unos pocos" en un momento en el que es imprescindible "la solidaridad", y anunciaban que tomarían "medidas" si se llevase a cabo.