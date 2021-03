Edgar Penón derrota al cáncer y vuelve a jugar al balonmano

Empate a 31 del BM Zaragoza Ademar ante el potente Éibar Eskubaloia, gran aspirante al ascenso. En verdad, fue una victoria de mérito. De mucho mérito. Porque la dimensión de la victoria siempre la determina la magnitud del rival. Y el BM Zaragoza Ademar no superó ayer a los eibarreses, sino a un enemigo mucho más temible, el cáncer. Su capitán, Edgar Penón, regresó a las pistas dos años después de que comenzara a dolerle la rodilla. No era un golpe, no eran los ligamentos: era un linfoma. El pasado mes de enero fue dado de alta. Ayer cumplió su palabra. "Superaré el cáncer y volveré a jugar", dijo meses atrás. Ayer, la pancarta que le dedicaron sus amigos rezaba su pensar. "Yo decido mi suerte", podía leerse. Tu suerte, la suerte de tanta gente... Empate, pero victoria de la vida, victoria de Edgar.

Ambros Martín, entrenador de vanguardia mundial ahora residente en Zaragoza, intentó sintetizar el momento. "Ha habido muchas emociones. Hemos jugado ante un gran rival. Hemos dado la cara, incluso hemos podido ganar al final. Además, ya estaba Edgar, que es una gran alegría para todos", subrayó.

El inefable Cristian Rosell, segundo entrenador y primer alquimista de la amistad, también estaba muy contento. "Es una pasada, Edgar es una pasada. Todos son una pasada. Ahí estamos, luchando todos los días. Sabíamos que Edgar superaría todo. Es un gran estímulo para todos. Se ha dejado la piel en defensa, ha ayudado en ataque... ¿Qué más se puede decir? Es admirable", reiteró Rosell.

Juanma Giménez Múgica, presidente de la entidad y hermano del gran Iñaki Giménez Múgica, uno de los mejores brazos en la historia del balonmano aragonés, también destilaba felicidad. "Ha sido una mañana preciosa. Hemos jugado a gran nivel ante un gran equipo. Y además, Edgar ya está con nosotros. Todos estamos eufóricos. Estamos construyendo. Poco a poco, pero llegaremos arriba", apuntó.

Y, en el partido que acabó en empate, el hombre que firmó la victoria, Edgar Penón. "Me ha respondido bien la rodilla, todo el cuerpo. Estoy muy feliz. No sé cómo explicarlo", acertó a decir Edgar. En verdad, el partido de ayer, la gran victoria frente al cáncer, comenzó hace más de dos años. "Comenzó a dolerme la rodilla a principios de 2019. Estaba en Galway, en Irlanda, de Erasmus. Cartílago, ligamentos... Nadie encontraba la solución. Fueron a verme unos amigos y se alarmaron. Ya en España, fui al médico y me diagnosticaron en un principio osteosarcoma en la rodilla izquierda, que era la misma dolencia que sufrió la hija de Luis Enrique. Al final, en vez de osteosarcoma, fue linfoma", narró Edgar.

"Allí comenzó la lucha. Había sido muy feliz y quería seguir viviendo. Había tenido la suerte de crecer con unos padres maravillosos, como Valero y María Pilar. Me había ido bien en los estudios y también en el balonmano. Había llegado a jugar en Asobal con el BM Aragón. También fui el equipo nacional. Después, también en el Bidasoa de Irún. Quería terminar la carrera y seguir luchando, seguir viviendo", continuó Edgar.

"Ha sido durísimo -prosiguió Edgar-. Fueron seis sesiones de quimioterapia. Luego, además, radioterapia. Llegó el confinamiento. Logré aprobar las asignaturas que me quedaban de la carrera. En enero, recibí el alta. Ya estaba curado del cáncer. Entonces, hablé con Dani Larroy, que es el preparador físico del BM Zaragoza Ademar. Me propuse volver y comencé a entrenar en serio". Edgar Penón llegó a pesar 125 kilogramos y mide dos metros. Entrenando seis días a la semana con Larroy, logró ponerse a tope para cumplir su palabra: "Tenía que volver a jugar, a ayudar a mis compañeros, a sentir que están felices mis padres, mis amigos. Estoy muy feliz. Lo dije y lo he hecho".

Palabra de Edgar Penón. Palabra de vida.