El CV Teruel, a sumar puntos a la espera de recuperar el liderazgo

El CV Teruel recibe este domingo a las 12.00 al Unicaja Costa de Almería con el reto de cosechar tres puntos y exprimir las posibilidades que le quedan para recuperar el primer puesto de la tabla, después de que este jueves, ya en la recta final hacia los play off, el CV Guaguas le quitara el liderazgo al vencer al Río Duero Soria. No lo tiene fácil la escuadra naranja, pues tras este fin de semana solo quedará un partido de liga regular y será necesario que lo gane también y que los canarios se dejen dos puntos por el camino para no perder el factor cancha en la fase eliminatoria de la Superliga.

Los turolenses pelearán por el triunfo en Los Planos con otro objetivo, devolver a la afición en forma de victoria la fuerza y el cariño que esta transmite continuamente al equipo. El CV Teruel quiere sacarse la espina de la derrota en el último partido jugado en casa, al caer contra el Melilla Sport Capital hace dos jornadas. El interés es máximo, toda vez que el encuentro se jugará con público en las gradas, como se hiciera ya en el partido anterior, tras meses con el pabellón vacío debido a la pandemia.

El choque será de gran rivalidad. Unicaja, aunque se ha asegurado ya su tercera posición de cara a los play off, llegará a Teruel con ganas de vencer en una cancha que se le ha resistido siempre y en la que fue derrotado en la última edición de la Supercopa, el pasado mes de septiembre. El Almería, eterno adversario del CV Teruel, cuenta con una sólida plantilla en la que la mayor parte de sus jugadores son internacionales.

Pero, según ha explicado el entrenador turolense, Miguel Rivera, la escuadra naranja no teme al rival andaluz y, lejos de amilanarse, su presencia al otro lado de la red supone “un aliciente más” para afrontar el encuentro. “Este es un partido que todos queremos ver llegar en el calendario”, ha dicho el técnico naranja.

Aunque tras ser derrotado en febrero en la Copa del Rey el CV Teruel no ha ofrecido su mejor versión, el preparador ha asegurado que el equipo “hizo un cambio” el pasado sábado en la última parte del encuentro contra el Rotogal Boiro, en Lugo, reaccionando “muy bien” y logrando vencer a domicilio a un difícil rival.

No obstante, la plantilla naranja podría no estar aún al 100% de sus posibilidades. Aunque ha recuperado al opuesto Filip Gavenda -uno de sus máximos anotadores- y al receptor Mariano Vildosola tras las lesiones que sufrían ambos, ninguno de ellos se encuentra todavía en su mejor nivel y no es seguro que jueguen este sábado. Con todo, Rivera ha expresado su deseo de hacer “un buen partido” y conseguir la victoria. “Nuestra obligación es ganar”, ha dicho.