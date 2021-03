Aragón tiene un nuevo referente en la piscina

Aragón tiene nuevo prodigio acuático. Se llama Luis Domínguez, cumplió 18 años en enero, y se le considera el mayor talento júnior del país. Rompe récords a la velocidad que se mueve en el agua y exhibe una variedad de facultades propia de los elegidos. El crol es su especialidad, pero compite en otras disciplinas con inusitada capacidad. La ambición le convierte en un nadador total.

Nacido en Zaragoza en 2003, empezó a nadar cuando era niño en la piscina de Helios, para después dar el salto a la de su colegio, el Liceo Europa, y a la de Miralbueno El Olivar, que es el club en el que está fraguando su exitosa trayectoria. Tras despuntar en los torneos autonómicos de todas las categorías inferiores, su primer logro de envergadura en un Campeonato de España llegó en 2016. Con solo 13 años, obtuvo una medalla de plata y otra de bronce y, según él mismo cuenta, percibió que la cosa «empezaba a ir en serio».

Entre 2017 y la actualidad, no ha dejado de acumular triunfos. En 2017, obtuvo dos oros (100 y 200 estilos), una plata (400 estilos) y un bronce (100 espalda) en el Campeonato de España. En 2018, consiguió tres oros y un bronce en esa misma cita y se clasificó para la Copa Comen, en la que logró un oro y un bronce. En 2019, ganó las cuatro pruebas en las que compitió en el Campeonato de España e hizo un quinto puesto en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (Foje). Y en 2020, año marcado por la covid, consiguió la mínima para el Campeonato de Europa Júnior que no se llegó disputar. De ahí que sus esfuerzos estén ahora centrados en conseguir la marca para la cita continental de 2021.

«Ya conseguí esa mínima (hizo 50:41, cuando lo exigido es 50:56) en el campeonato de comunidades que se celebró recientemente en Oviedo, pero no me vale. Para acudir a un Europeo, la marca mínima hay que registrarla en el Open de España, así que el 24 de marzo, en Sabadell, tendré que repetirla», explica Domínguez, y se muestra convencido de hacerlo. «Si ya la conseguí, espero no tener problemas para repetir», añade el joven nadador, que en el último Campeonato de Aragón, celebrado el pasado fin de semana en Helios, batió los récords absolutos de la Comunidad en 100, 200 y 400 estilos.

«Es una barbaridad. Estas marcas se suelen conseguir con 25 años y solo tiene 18», remarca su entrenador, Fernando Aláez, y destaca la «polivalencia» como una de las grandes virtudes de Domínguez. «Aunque lo suyo es el crol, el estilo libre, con los chicos de su edad sobresale en cualquier modalidad», añade el preparador de El Olivar, coincidiendo con la opinión de Juanjo Lersundi, director técnico de la Federación Aragonesa de Natación.

«Es, sin duda, el mejor júnior de España.Sus marcas están a nivel internacional. Ha dejado de ser una promesa para convertirse en realidad y le espera un futuro prometedor», completa Lersundi, sin atreverse a vaticinar si Domínguez podrá convertirse en el mejor nadador aragonés de siempre.

De Atenas 2004 a París 2024

La Comunidad no es prolífica en este tipo de deportistas. El último nadador aragonés que acudió a unos Juegos fue Jorge Sánchez en Atenas 2004. Han pasado casi dos décadas hasta la aparición de otro elegido. Y habrá que seguir esperando para comprobar si Domínguez está a la altura del fantástico deportista del Stadium Casablanca.

«Lleva proyección de hacerlo, pero son palabras mayores», aseguraba esta mañana Aláez, tras completar una de las seis jornadas de entrenamiento semanales junto a Domínguez. Solo fallan los domingos; y los lunes, miércoles y viernes doblan sesión. Ambos se levantan a las 5.00 para estar en la piscina a las 6.00. Al acabar, Domínguez marcha al instituto (estudia 2º del Bachiller de Ciencias) y por la tarde regresa a El Olivar para completar una nueva sesión.

«Espero que el esfuerzo merezca la pena», ataja el propio Luis Domínguez, mientras fantasea con el que es su gran desafío. «Estas Olimpiadas son imposibles, pero me marco el objetivo de estar en los Juegos de París 2024. Voy a trabajar muy duro para conseguirlo», finaliza Domínguez, que el año que viene estudiará en Estados Unidos con una beca.