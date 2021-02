Basile: “Mi aventura en el Fútbol Emotion llega en el momento ideal”

Campeón del mundo con Argentina en 2016, Santi Basile, nuevo fichaje del Fútbol Emotion, debutó el pasado fin de semana con el equipo zaragozano. El amor por la selección lo ha retenido en su país hasta los 32 años pero ahora, en plena madurez, el experimentado ala-cierre ha querido probar la aventura de jugar en la mejor liga. Ve al equipo capacitado para pelear hasta el final por entrar en el ‘play off’.

-¿Por qué un campeón del Mundo ha tardado tanto en aterrizar en la mejor liga del mundo?

Hasta ahora, había primado la felicidad, estar cómodo en mi país y buscar el crecimiento de la liga argentina. Considero que los jugadores de la selección tenemos que trabajar para mejorar la competición nacional, pero ahora ha llegado el momento ideal de acometer esta aventura.

-¿Tuvo ofertas de equipos españoles anteriormente?

Sí, cada año recibía alguna propuesta, pero siempre había preferido jugar en Argentina. Además, las propuestas económicas no acabaron de convencerme.

-¿Alguna de esas propuestas fue de los grandes?

No. Barça, Inter Movistar y El Pozo Murcia nunca me han trasladado su interés. Las ofertas fueron de otros equipos españoles.

-Al entrenador de uno de esos equipos, Diego Giustozzi, de El Pozo, lo conoce bien.

Así es. Él fue otra de las razones por las que tardé tanto en salir de Argentina. Entre 2013 y 2018 fue seleccionador y mejoró muchísimo el fútbol sala del país, dándole una mentalidad ganadora. Yo, al igual que otros muchos jugadores, pensé que me convenía seguir jugando en un equipo argentino porque, si sales fuera, todo es más complicado; cuesta más acudir a las convocatorias.

-El campeonato del mundo, en 2016, terminó de cambiar el fútbol sala argentino.

Hasta ese año había una buena liga, pero no estaba preparada. Que la selección se proclamase campeona del mundo aceleró el proceso de transformación. En los últimos años hay mucho interés por fomentar este deporte. Argentina se ha convertido en un país de fútbol sala.

-Pero el fútbol es el deporte que sigue centrando el interés.

Sí, pero hay partidos de sala que se empiezan a vivir con un ambiente similar al fútbol. En Argentina hay muchos clubes de barrio y se genera rivalidad en los partidos. Las canchas se llenan para presenciar esos duelos; se nota que el interés ha aumentado.

-¿Sus ídolos son jugadores de fútbol sala o de fútbol?

No soy de tener ídolos, pero no se puede obviar un referente como Leo Messi. Además, soy hincha de Boca Juniors y me fascinaba el juego de Riquelme. Y, por supuesto, tampoco me puedo dejar al Diego (Maradona), porque, aunque no lo pude seguir tanto, hizo cosas increíbles.

-¿Dónde se enteró de la muerte del ‘10’, hace ya tres meses?

Estaba en mi casa, en Buenos Aires, y fue muy triste para todos. Sobre todo cuando, con el paso de los días, se conocieron las circunstancias que rodearon la muerte de una persona que dio tanto por su país. Fue duro ver que murió solo y de una forma muy desagradable.

-¿Lo conoció personalmente?

Solo coincidí una vez con él, en una concentración de la selección en la que coincidimos con los compañeros del fútbol cuando Maradona era seleccionador nacional. Guardo una foto de aquel momento.

-Todos los caminos llevan a la selección. Los argentinos no entendéis otra forma de comprender el deporte.

La selección es el sueño de todo argentino. Somos pasionales y la sentimos mucho, pero también nos implicamos mucho en nuestros clubes.

-La llamada del Fútbol Emotion le llegó en un momento extraño, marcado por la situación sanitaria…

En Argentina estuvimos nueve meses encerrados, sin poder jugar, y después tuvimos un torneo corto de dos meses. Al acabar, Carlos Muñoz me trasladó la propuesta de Fútbol Emotion y me pareció una propuesta interesante. Aquí, en Zaragoza, iré recuperando la normalidad deportiva.

-El sábado vuelve el público al pabellón Siglo XXI en el partido frente a Burela. Es un paso más.

Sin duda, el deporte sin su gente no es lo mismo. Lo más hermoso es sentir el apoyo de los tuyos. Sabemos que de locales no podemos perder muchos puntos y recuperar el público va a ser muy importante.

-¿Ve al Fútbol Emotion jugando el ‘play off’ por el título?

Todavía estoy en proceso de adaptación, conociendo la plantilla, pero creo que sí. Considero que el nivel del equipo es elevado y podemos pelear por entrar en los puestos de arriba hasta el final. Para ello, aunque suene a tópico, tenemos que seguir la filosofía del partido a partido. Empezando por la visita del Burela.