Miguel Bergua: "Con la pandemia hay más ganas de hacer deporte"

Como director de un club ciclista y organizador de diferentes pruebas, ¿se empieza a ver un poco de luz con la paulatina autorización para la práctica de actividades deportivas en Aragón?

Teníamos claro que íbamos a seguir adelante con nuestras pruebas. En septiembre llevamos a cabo el Campeonato de Aragón de ciclismo en ruta y eso nos quitó el miedo a la covid-19. Utilizamos los mecanismos que nos daba Sanidad, y al haber diferentes tipos de catalogación de las carreras pedimos pruebas de ámbito nacional para el caso de que las restricciones fuesen muy duras. Queríamos el permiso para que los corredores se pudiesen desplazar en las categorías élite, sub 23 y júnior, que son nacionales. En cadetes y escuelas es más complicado porque no son nacionales. Se ha hablado de generalidades y esperamos que se nos permita movernos entre provincias. No hay público solo en Huesca para realizar carreras.

¿En este tiempo se han acentuado las ganas de hacer deporte?

Sí. En categorías de escuelas, de menos de 14 años, no ha habido pruebas desde el estado de alarma de marzo. Organizamos una en enero y hubo dos más de bicicleta de montaña. Todos esos chavales llevan casi un año sin correr. Tienen muchas ganas, y a nivel formativo en esas categorías un año perdido se nota mucho. Las carreras cicloturistas y populares presentan un panorama similar. Lo único bueno que podemos sacar de este periodo es que la gente tiene muchas ganas de practicar deporte al aire libre. Hemos crecido tanto en número de socios como en las escuelas de ciclismo.

¿En qué número?

Hemos sumado 50 socios más y duplicado el número de alumnos en las escuelas, de 25 a 50, y seguimos recibiendo solicitudes.

Ha citado el Campeonato de Aragón, una prueba de fuego para el deporte aragonés en tiempos de pandemia.

Preparar una prueba ya era complicado antes, salvando las distancias con los deportes que se practican en polideportivos. Aparte de la burocracia y de garantizar la seguridad vial hay que sumar el protocolo covid. Es un plus que se convierte en costoso y nos trae un poco de cabeza. El Campeonato de Aragón salió bien, con más de 500 participantes sin problemas sanitarios ni de seguridad. A partir de ahora mantendremos esa línea, a ver si otros clubes se atreven a organizar carreras que nos permitan conocer nuevos lugares.

¿Qué carreras están confirmadas ya para 2021?

La primera que se celebrará es el Memorial Mariano Cabrero el 3 de abril. Se ha trasladado a la categoría júnior y será la única de esta modalidad en Aragón. Muchas carreras se caen del calendario y nos ha llamado incluso un equipo de Murcia para venir a correr. El 23 de abril solíamos realizar una carrera por San Jorge que está en el aire a la espera de conocer si el Ayuntamiento de Huesca nos dará los permisos. El 15 de mayo será la HU-108 de BTT, para la que las más de 750 inscripciones se han agotado en solo dos semanas y con la que colaboramos. Como el Campeonato de Aragón nos dejó muy satisfechos queremos repetir en la Sierra de Guara en junio con una Challenge por etapas.

¿Se sabe ya si se podrá celebrar el Gran Premio de San Lorenzo de ciclismo?

Estamos a la espera. Entendemos que está en las manos del Ayuntamiento, si nos dan permiso lo sacaremos adelante con todas las medidas de seguridad que conlleva. Pondremos toda la maquinaria en marcha. Solo depende de que haya fiestas, y si no hay nada habrá que esperar a 2022. No hemos hablado todavía con ellos y entiendo que si hay San Lorenzo será muy diferente a lo que conocemos.

El club tampoco ha parado, a pesar de todo…

Hemos reforzado la pirámide estructural. Nos hemos centrado en fortalecer la estructura de monitores, entrenadores, directores de pruebas… Esto conlleva retrasos y cambios de planes. Estábamos invitados a una prueba en Francia a la que decidimos no ir. Se trabaja en un calendario competitivo y de calidad para los equipos.