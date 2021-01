Cáceres: "Quiero vivir y ver al Real Zaragoza en Primera División"

Fernando Cáceres se agarra a la vida. El mítico central del Real Zaragoza acaba de superar su segundo estado de coma.

¡Qué inmensa alegría oír su voz de nuevo, Negro!

Yo también estoy muy contento de hablar con gente de Zaragoza de nuevo. Ya saben que ustedes son muy especiales para mí.

No puedo verle, pero se escucha su voz con una energía extraordinaria.

Estoy muy bien, gracias a Dios. Todo ha ido muy bien y me encuentro en buen estado.

¿Qué siente una persona que ya ha salido adelante de dos estados críticos?

No fueron dos estados iguales. En este segundo, los médicos tenían todo controlado.

Coma farmacológico, decía el parte médico.

Así es. Se trataba de una descompensación. Dentro del riesgo que había, el motivo era muy distinto al de 2009.

Cuando le dispararon nada más aterrizar en Buenos Aires.

Exacto.

Recuerdo la noche anterior, cuando coincidí con usted cenando en Zaragoza. Me escribió su teléfono en una servilleta. Al día siguiente, por la tarde, abrí el ordenador y me encontré con su destino...

Lo recuerdo, lo recuerdo... Lo importante es que, pese a todo, logré salir adelante con el apoyo de los médicos, de mi familia, de la gente que me quiere.

Es admirable, Negro, con una bala todavía en su cabeza. Verdaderamente admirable...

Tengo ganas de vivir, quiero vivir. Por eso sigo luchando.

No sabe bien usted lo que hemos rezado los zaragozanos a la Virgen del Pilar por usted.

Lo sé, lo sé. Sigo manteniendo el contacto con muchas personas de allá. Le citaría a Chema Sanjuán, a Alejandro Martínez, a muchísimos compañeros de esa etapa tan linda que disfrutamos todos en Zaragoza.

¿Le llamaron Xavi Aguado, Andoni Cedrún...?

Por supuesto. Son muy buenas personas. Y Santi Aragón, Chucho Solana... No querría dejarme a nadie, porque la verdad es que cuando estuve hospitalizado, cuando abría el celular (teléfono móvil), siempre estaba lleno de mensajes, y muchos eran de Zaragoza.

Usted jugó en otros clubes muy importantes de España, como el Valencia o el Celta de Vigo. Pero, ¿por qué se le identifica con el Zaragoza?

Estuve muy bien en España, pero allá llegué a través del Zaragoza. Además, con el Zaragoza gané la Recopa y me sentí querido.

Imborrable, su imagen con el trofeo, sentado sobre el larguero de la portería del Parque de los Príncipes de París...

Linda, muy linda (sonríe). Y mi homenaje también fue en Zaragoza. Es una ciudad y una entidad a la que quiero mucho.

¿Sigue al Real Zaragoza desde Argentina?

Acá en Argentina dan muchas más cintas del Real Madrid y del Barcelona, pero por supuesto que sigo al Zaragoza. La situación no es del todo buena. Desde luego, yo quiero ver al Zaragoza en el lugar que merece, y ese no es otro que la Primera División. El Zaragoza es un club de Primera con una afición extraordinaria. Y le digo más, me gustaría devolverle todo lo que el Zaragoza me dio, que fue mucho. Intento darle al fútbol lo que el fútbol me entregó. En Argentina lo hago a través de mi club.

El club de su mismo nombre, el Fernando Cáceres FC.

Este año trabajaré con infantiles. Quiero enseñarles, aportar todo lo que pueda en su mejora.

¿Cómo les ha afectado el coronavirus?

Es una pandemia mundial, que también afecta a Argentina. Afortunadamente, yo no he sufrido contagio.

¿Cuándo le veremos por Zaragoza de nuevo?

Si todo va bien, espero ir en primavera. Aunque, insisto, yo siempre les llevo conmigo.