Un año sin Kobe Bryant

Tributos a su legado

A Bryant no le faltan puntos muy oscuros en su biografía, como la acusación de violación que acabó con un pacto con la denunciante.

Pero en los últimos doce meses, la NBA se ha volcado en recordar a uno de los anotadores más letales que ha visto el baloncesto y en elevar a lo más alto el legado de Bryant dentro y fuera de la pista.

"En el baloncesto, en la vida, como padre, Kobe no se guardó nada en el depósito: lo dio todo", aseguró un Michael Jordan inundado de lágrimas en el multitudinario tributo que se celebró en febrero en Los Ángeles.

"Te fuiste demasiado pronto cuando tu siguiente capítulo en la vida solo estaba empezando, pero ahora es nuestro momento de seguir con tu legado", afirmó Shaquille O'Neal.

Aunque quizá fue otro excompañero, Pau Gasol, el que mejor ha encarnado a lo largo de estos meses la devastación por la ausencia no de un titán de la canasta sino de un verdadero amigo.

"Me inspiraba en el día a día: su ética de trabajo, su dedicación a ser el mejor, a exigir a los compañeros que dieran lo mejor, ese instinto un poco asesino, esa mentalidad de 'la Mamba'", dijo a Efe en febrero.

"Fue una experiencia enorme que me hizo crecer como jugador y me dio una perspectiva distinta como persona", añadió.

Fuera del ambiente estrictamente deportivo, la manifestación de amor por Kobe más cariñosa se dio en Los Ángeles, donde, casi de la noche a la mañana, aparecieron decenas y decenas de murales callejeros para no olvidar jamás al ídolo de los Lakers.