El CV Teruel se enfrenta en casa a un rival peligroso

El CV Teruel regresa este sábado a la cancha tras las vacaciones navideñas y su confinamiento por covid con un partido en Los Planos –a las 18.30 y sin público debido a la pandemia– frente a un rival peligroso, el Ube L´Illa Grau de Castellón. Los turolenses, en cabeza de la tabla si bien empatados con el segundo, el canario CV Guaguas, intentarán sumar puntos para consolidar su liderato y no perder posiciones en todo lo que queda de liga.

No obstante, su privilegiado puesto no parece peligrar, al menos por ahora, ya que la escuadra naranja tiene pendientes todavía algunos encuentros que no pudieron celebrarse en la primera vuelta al tener que guardar cuarentena jugadores de los equipos contrarios al haber sido contacto con positivos por coronavirus. De hecho, el CV Teruel afronta desde este sábado un auténtico maratón de partidos que le llevará a disputar nueve encuentros en poco más de 20 días, varios de ellos viajando fuera de casa.

Los turolenses saltarán a la pista sin su capitán, Tomy Ereu, que sufre una lesión en el dedo meñique de su mano derecha que le impide estar al 100% en el ataque. Es una baja importante, como ha reconocido este viernes el segundo entrenador del equipo, Maxi Torcello, pero el CV Teruel no quiere poner en riesgo a uno de los puntales del cuadro naranja ante la retahíla de partidos que se avecinan y entre los que figura también la Copa del Rey, que pone en juego el segundo título de la temporada.

A cambio, explicó Torcello, el resto del equipo se encuentra "muy bien y totalmente preparado para salir a ganar". El entrenador advirtió, no obstante, que su rival castellonense siempre les ha puesto las cosas difíciles, pues sus jugadores son muy hábiles en ataque y han demostrado en los últimos encuentros que mejoran día a día. "Esperemos que todo salga bien", confió Torcello, quien destacó que el CV Teruel está "acostumbrado a la tensión que se vive en los partidos". También se encuentra en perfecto estado de salud su primer entrenador, Miguel Rivera, que disfruta del reciente nacimiento de su hija tras haber superado la covid.