Lewandowski se corona en su año mágico

La perfección, como en cualquier ámbito de la vida, es prácticamente imposible en el fútbol, pero si algo se le parece, sería el 2020 de Robert Lewandowski. El delantero polaco del Bayern de Múnich despide el año con el premio The Best, otorgado por la FIFA al mejor futbolista del mundo, un galardón que roza la unanimidad, algo poco habitual cuando de este tipo de reconocimientos individuales se habla.

Si es por títulos desde luego no se puede hacer ningún reproche a la elección de seleccionadores y capitanes de los diferentes combinados nacionales reconocidos por el máximo organismo del fútbol mundial. Cinco trofeos de cinco posibles con el Bayern: Champions, Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa alemana y Supercopa de Europa. Todo un repóker a la espera del Mundial de Clubes de febrero, con el que el gigante germano liderado por Lewandowski podría emular aquel legendario 'sextete' del Barça de Guardiola en 2009.

La cuestión es que si se apela a criterios individuales, tampoco había demasiado debate. Hasta 18 goles acumula el atacante de Varsovia en 17 duelos oficiales con el Bayern esta temporada, más otros 2 en 4 encuentros con la selección polaca. Esto en lo que va de curso, por si en el segundo tramo del anterior había quedado alguna duda. Lewandowski cerró la pasada campaña con 55 dianas y 10 asistencias en 47 partidos. Máximo realizador de la Bundesliga con 34 goles, un registro solo superado por el gran Gerd 'Torpedo' Müller en la historia del campeonato alemán; mejor goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos, un hito solo alcanzado por Cristiano Ronaldo; y también el número uno entre los artilleros de la Copa de Alemania, con 6 dianas. En total, 45 goles entre club y selección en lo que va de 2020, más que Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Lionel Messi.

Precisamente al portugués y al argentino, dueños y señores de los trofeos individuales durante más de una década, se impuso Lewandowski en la votación final del premio. En ausencia del Balón de Oro, que este año se limitó a la elección por parte de los corresponsales de France Football de un once histórico, el Premio The Best es la clara referencia en cuanto al mejor futbolista del mundo en el año 2020 y por tanto la guinda a otros reconocimientos que ya estaban en el zurrón del polaco, como el galardón de la UEFA al Mejor Jugador en Europa o el reconocimiento como el mejor delantero del año de la máxima institución del fútbol europeo. Curiosamente, solo la Bota de Oro al máximo realizador del viejo continente se le escapó en este mágico 2020, pues los 36 tantos del italiano Ciro Inmobile con la Lazio en la Serie A pesaron más que sus 34 en la Bundesliga.

Nacido en Varsovia en 1988, Lewandowski fue un futbolista de eclosión tardía, pues no debutó en la primera categoría del fútbol polaco hasta los 20 años, en el Lech Poznán. Más de 30 goles en dos temporadas le abrieron las puertas del Borussia Dortmund, un tradicional descubridor de talentos escondidos para el fútbol europeo de primer nivel.

Tras una primera temporada de adaptación a la exigente Bundesliga, se instaló a partir de la campaña 2011-12 en la aplastante rutina de superar los 30 goles por temporada, siendo pieza clave de aquel equipo de Jürgen Klopp que conquistó el campeonato alemán en 2011 y 2012, desafiando la tradicional hegemonía del Bayern de Múnich, ante el que claudicaron, eso sí, en la final de la Champions plenamente germana disputada en Wembley en 2013, después de aquel póker al Real Madrid en semifinales que le situó definitivamente entre los mejores delanteros del planeta. Un año después, el conjunto bávaro aplicó esa ley no escrita que establece que no hay gran futbolista que destaque en la Bundesliga que no acabe en el Bayern, formando una alianza que ha dominado con puño de hierro en la competición doméstica y que en este 2020 alcanzó la gloria con la sexta Champions en la laureada historia del club muniqués.

Lewandowski es el cuarto futbolista que inscribe su nombre en el palmarés del The Best, tras Cristiano Ronaldo en 2016 y 2017, Luka Modric en 2018 y Messi en 2019, pues el trofeo nació tras la escisión entre el Balón de Oro y FIFA, unidos de 2010 a 2015 para elegir al mejor del año. Ya antes, entre 1991 y 2009, la mayor institución del fútbol mundial otorgó su propio galardón a través del FIFA World Player. Sea uno u otro reconocimiento, lo cierto es que desde que en 2007 el brasileño Ricardo Kaká conquistase Balón de Oro y FIFA World Player, solo Modric en 2018 había osado inmiscuirse en la legendaria pugna entre Messi (Seis Balones de Oro, un The Best y un FIFA World Player) y Cristiano Ronaldo (Cinco Balones de Oro, dos The Best y un FIFA World Player).

A sus 33 y 35 años, argentino y luso afrontan la recta final de sus carreras, pero se mantienen en el podio y en un once ideal con los tres mencionados en ataque, pero también con presencia española a través de Sergio Ramos y Thiago Alcántara. Alisson como portero; Alexander-Arnold, Van Dijk y Alphonso Davies acompañando a Ramos en la zaga; y Joshua Kimmich y Kevin de Bruyne junto a Thiago en la medular completan la alineación del año.

Mientras, Lewandowski, de 32 años, alcanza el reconocimiento con el que todo futbolista sueña y confirma que a la nueva generación de talentos le cuesta asumir los galones de otra ya veterana. Fue premiado en una gala celebrada en Zúrich (Suiza), pero telemática, lejos del brillo de las tradicionales alfombras rojas de este tipo de eventos. Gianni Infantino, presidente de FIFA, aprovechó su alocución inicial para recordar las figuras de Diego Armando Maradona y Paolo Rossi, dos auténticas leyendas del fútbol, capaces de dejar su impronta en el mayor acontecimiento del deporte del once contra once, los Mundiales, y reconocidas también a lo largo de la ceremonia.